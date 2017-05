Francuscy muzułmanie popierają słowa papieża

Oświadczenie w sprawie poparcia wypowiedzi Franciszka przeciwko wszelkiej formie przemocy w imię religii wydał Mohammed Moussaoui, przewodniczący Związku Meczetów Francji (UMF).

Cytuje w nim słowa Ojca Świętego z przemówienia na sunnickim uniwersytecie Al-Azhar w Kairze z 28 kwietnia: „Wspólnie (…) powtarzamy głośno i wyraźnie «nie» wobec wszelkich form przemocy, zemsty i nienawiści popełnianych w imię religii lub w imię Boga. Wspólnie stwierdzamy, że nie da się pogodzić wiary i przemocy, nie da się pogodzić wiary z nienawiścią”.

UMF przyłącza się również do wyrażonego przez papieża ostrzeżenia przeciwko „demagogicznym populizmom, które nie pomagają w umocnieniu pokoju i stabilizacji”. – Te słowa wypowiedziane przez papieża Franciszka w Egipcie powinny wybrzmieć wszędzie tam na świecie, gdzie ekstremizmy i populizmy wzajemnie się podsycają oraz instrumentalizują cierpienie i gniew narodów – stwierdza oświadczenie.

Odnosząc się do sytuacji we Francji, zauważa ono, że ten kraj „uderzony i zagrożony nienawistną przemocą, której dopuszczają się terroryści odwołujący się do islamu, nie jest odporny na druzgocące konsekwencje demagogicznych populizmów, które odwołują się do woli narodu”.

– W przeddzień najważniejszego odwołania się do narodu francuskiego w wyborach prezydenckich, UMF wzywa wszystkie żywotne siły narodu do wzmożenia walki z zagrożeniem terrorystycznym i nielekceważenia zagrożenia ze strony populistów – napisał Związek Meczetów Francji.