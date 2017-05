Fundacja Salvatti.pl zebrała 60 tys. w świątecznej akcji ” Pisanka dla Syrii”

Na pomoc uchodźcom z Syrii Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl zebrała blisko 60 tys. złotych. Fundusze udało się pozyskać w ramach wielkanocnej akcji „Pisanka dla Syrii”.

Do świątecznego wydania jednego z popularnych tygodników opinii była dołączona dekoracja na pisankę z prośbą o dobrowolną wpłatę na rzecz Syrii. Fundusze zostaną przekazane ks. Bernardowi Nasrallahowi, proboszczowi w parafii w Kaa, który prowadzi ośrodek zdrowia dla uchodźców oraz szkołę dla syryjskich dzieci. Edukacja młodzieży jest jego największą troską.

Niestety, dzieci, które uciekają przed wojną wciąż przybywa, a w prowizorycznych salach w Kaa mogą odbywać się jedynie lekcje francuskiego i matematyki, bo do nauczania innych przedmiotów brakuje nauczycieli. Do tego, sale są już bardzo przepełnione, a matki syryjskich dzieci wciąż błagają ks. Bernarda, by chociaż na godzinę czy dwie przyjął ich pociechy do szkoły.

Fundacja Salvatti.pl postanowiła pomóc ks. Nasrallahowi w stworzeniu dodatkowych pomieszczeń i sfinansowaniu profesjonalnych nauczycieli, by dzieci mogły się uczyć i – gdy się skończy wojna – powoli obudowywać syryjskie społeczeństwo. Ze szkoły skorzysta m.in. sześcioletnia Shahad, dziewięcioletnia Mehmet i oraz siedmioletnia Samah. Ich rodzice uciekli z Libanu, kiedy wojna zniszczyła ich domy. Kaa to już trzecia miejscowość w Libanie, gdzie usiłują znaleźć schronienie.

Organizatorzy akcji są przekonani, że w kolejnych latach wielkanocna pisanka Fundacji Salvatti stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli solidarności z tymi, którzy uciekają przed wojną.

Na rzecz pomocy dla uchodźców z Syrii, jaką świadczy Fundacja Salvatti.pl wciąż można uiszczać dobrowolne ofiary. Zebrana kwota w całości trafi do uchodźców z Kaa. Bank Pekao SA 44 1240 1095 1111 0010 3468 8020; tytułem: 702K Darowizna Syria.