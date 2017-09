Gdańsk: Jubileusz 25-lecia Radia Plus

W Gdańsku świętowano dziś jubileusz 25-lecia Radia Plus. Uroczystej Mszy św. przewodniczył arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Do archikatedry oliwskiej, która nazywana jest też „Wawelem północy”, przybyli przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz władze samorządowe. Byli też obecni przedstawiciele Grupy Eurozet oraz pracownicy Radia Plus z rodzinami, a także reprezentanci pomorskich mediów. Liturgia transmitowana była na żywo przez Radio Plus.

Rozpoczynając kazanie metropolita gdański nawiązał do słów z dzisiejszej Ewangelii: – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu; uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20). Słowa przywołane na samym początku, pochodzące z Ewangelii wg św. Mateusza, wyjątkowo trafnie oddają charakter dzisiejszego święta. A jest ono podwójne. W liturgii Kościoła obchodzimy bowiem święto św. Mateusza Ewangelisty, a zarazem jest to dzień srebrnego jubileuszu Radia Plus, które od 25 lat jest obecne w przestrzeni medialnej, kształtuje ją i trwale wpisuje się w misję ewangelizacyjną Kościoła w Polsce – powiedział.

Podkreślając znaczenie mediów w posłannictwie Kościoła arcybiskup zaznaczył: – Dzisiaj, w dobie rewolucji technologicznej i zwiększającego się tempa życia, Kościół wychodząc także naprzeciw oczekiwaniom wiernych i ludzi dobrej woli, bierze pod uwagę w swojej misji środki masowego przekazu – radio, telewizję, prasę i internet. Cztery wielkie siły będące współcześnie źródłem wiedzy o świecie i człowieku. Kształtują one tzw. opinię publiczną, a nierzadko również wpływają na decyzje w życiu prywatnym i społecznym o poważnych konsekwencjach.

– Z jednej strony należy zatem docenić rolę tychże środków, ale zarazem w sposób krytyczny podchodzić do tych programów, tekstów i audycji, które spłycają człowieczeństwo, albo je wręcz niszczą. Dzisiaj, podczas tego wyjątkowego jubileuszu, chcemy sobie jeszcze bardziej uświadomić, że zadaniem dobrego medium jest nie tylko informować, ale także formować – formować dojrzałego człowieka i odpowiedzialnego obywatela – stwierdził.

– Aby media mogły wypełniać swoją misję ewangelizacyjną, a zarazem formacyjną potrzeba, aby tworzyli je ludzie świadomi ciężaru odpowiedzialności za słowo i skali oddziaływania tego słowa. W dzisiejszym pierwszym czytaniu św. Paweł w swoim liście do Efezjan pisze: „Zachęcam was (…), abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości” – dodał.

Akcentując, że praca w mediach to służba i powołanie, hierarcha zaznaczył: – Praca w mediach to nie tylko spełnianie swoich codziennych obowiązków, ale przede wszystkim powołanie, podejmowanie konkretnych wyzwań każdego dnia. Dziennikarz to człowiek, który jest na bieżąco, ma wyczulony słuch na otaczającą go rzeczywistość, żyje w rytmie wydarzeń, ale przede wszystkim chce docierać do istoty faktów, potrafi precyzyjnie oddzielać plewy od ziaren, prawdę od fałszu. Z całym przekonaniem trzeba powiedzieć, że wytrwała służba prawdzie jest podstawowym znakiem dziennikarskiej jakości i potwierdza solidny warsztat zawodowy. Dopiero służba prawdzie w połączeniu z warsztatem zawodowym tworzy szeroko rozumiany dziennikarski etos.

Metropolita gdański nawiązał też do historii Radia Plus. – To, tu w Gdańsku 25 lat temu wszystko się zaczęło. To właśnie to miejsce jest szczególnym matecznikiem. Po roku 1989, kiedy rozpoczęły się przemiany ustrojowe, powoli zaczynał otwierać się rynek medialny. Lokalny Kościół dostrzegł potrzebę obecności w tej przestrzeni i dlatego czynił starania o przyznanie częstotliwości z myślą o przekazie treści zakorzenionych w chrześcijańskim systemie wartości i wspierających katolicką naukę społeczną – powiedział.

– We wrześniu 1992 r. Radio Plus zaczęło emisję programu z budynku przy ul. Suwalskiej w Gdańsku. Ten budynek, w którym Radio mieści się do dziś, stał się jednym ze świadków tej bogatej i jakże złożonej historii. Podstawowe założenie programowe było i jest nadal jasne – przekazać ewangeliczne i kościelne treści w formie prostej i nowoczesnej, językiem zrozumiałym dla wszystkich. Można z całym przekonaniem stwierdzić, że w tamtym czasie to właśnie Radio Plus nadawało ton na Pomorzu. Na niewielkiej przestrzeni gromadzili się pełni pasji młodzi ludzie, którzy chcieli robić radio żywe, adresowane do młodego i średniego pokolenia. Trzeba też dodać, że Radio stało się kuźnią kadr dziennikarzy, którzy potem trafiali do największych stacji radiowych i telewizyjnych, a nierzadko pracują tam do dziś – podkreślił.

– W 1994 r. podczas pielgrzymki do Watykanu pracownicy Radia usłyszeli od św. Jana Pawła II słowa wpisane jako jubileuszowe motto dzisiejszej uroczystości: „Plus znaczy więcej, coraz więcej”. Nie straciły one nic ze swej głębi i aktualności: Owo „więcej” wyznaczało i wyznacza kolejne etapy radiowej codzienności. Znak plus i to słowo „więcej” mobilizuje do działania, które ma określony cel – zbliżyć innych do prawdy, którą jest Chrystus. „Więcej” to znaczy również coraz bardziej doskonalić dziennikarski warsztat, poszerzać swoje horyzonty. Szukać spraw, którymi realnie żyją mieszkańcy regionu. Promować zdrową wizję człowieka i społeczeństwa. Głębiej czuć to wszystko, czym żyje Kościół i być wiernym Jego nauczaniu. Pamiętać o tym, że lekka forma nie może oznaczać spłycania prezentowanych treści – zaakcentował.

Jubileusz jest okazją do pewnych podsumowań i wspomnień, ale także do budowania planów na przyszłość. Jest szczególnym momentem zatrzymania się i refleksji. 25 lat to miara dojrzałości. Radio Plus osiągnęło już swoją dojrzałość. Jest marką stabilną i rozpoznawalną w całej Polsce, z gronem wiernych słuchaczy, którzy mówią o Plusie: „to moje radio”. Dzisiaj tu, w Gdańsku cieszymy się z bardzo dużego zasięgu, bo przecież Radio obejmuje teren szeroko rozumianego Pomorza. To nie tylko Trójmiasto, ale i tereny sięgające pod Słupsk, Bydgoszcz i Elbląg. Jesteśmy zadowoleni z dobrej słuchalności. Słuchacze Radia Plus, zwłaszcza chorzy i przykuci do łóżek, mogą uczestniczyć we Mszy św. transmitowanej w każdą niedzielę z kościoła św. Brygidy. W serwisach informacyjnych i magazynie reporterów są obecne treści związane z lokalnym życiem Kościoła – dodał.

Kończąc homilię, arcybiskup przekazał też pracownikom słuchaczom i gościom serdeczne jubileuszowe życzenia: – Niech Radio Plus będzie gościem w wielu domach, a przez swój ewangeliczny przekaz niech przyciąga innych do Boga i do Kościoła. Niech służy prawdzie. Działajcie i miejcie wsparcie dla tej rzetelnej, żmudnej i uczciwej pracy. To wsparcie się Wam należy, bo są to media misyjne. Są to media, które istnieją dzięki temu, że odpowiadają na ludzkie potrzeby. Życzę Wam powodzenia i rozwijania tego dzieła przez następne 25 lat. Proszę, aby Matka Najświętsza miała Radio Plus w swojej opiece.

Po Mszy św. w auli im. Jana Pawła II przy Gdańskim Seminarium Duchownym odbyła się uroczysta jubileuszowa akademia z udziałem zaproszonych gości. W trakcie spotkania odbył się też koncert muzyki klasycznej w wykonaniu sławnego gdańskiego zespołu „Cappella Gedanensis”.

Podsumowując jubileusz ks. kanonik dr Maciej Kwiecień, dyrektor Radia Plus w Gdańsku powiedział: – Chciałbym podziękować metropolicie gdańskiemu za wsparcie naszej codziennej dziennikarskiej pracy. Za wszystkie wskazówki i rady. Dziękuję także pracownikom za trud i zaangażowanie, które wkładają w każdy przygotowany materiał.