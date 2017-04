Gdańsk: spotkanie Młodych w archikatedrze Trójcy Świętej

W Niedzielę Palmową w bazylice archikatedralnej Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź przewodniczył uroczystej Mszy św. z obrzędem błogosławieństwa palm. Specjalnie na tę okazję sprowadzono gałązki palmowe z włoskiej Werony.

W liturgii uczestniczyły wspólnoty młodzieżowe z archidiecezji wraz z kapłanami, alumni Gdańskiego Seminarium Duchownego oraz bracia ze wspólnot neokatechumenalnych.

W homilii metropolita gdański nawiązał do Drogi Krzyżowej przeżywanej w zeszłym roku w Krakowie w ramach Światowych Dni Młodzieży. – ŚDM, które przeżyliśmy w zeszłym roku to nie tylko radość, śmiech i zabawa, ale także głębokie przeżywanie opisu Męki Pańskiej. Byliśmy świadkami wspaniałej Drogi Krzyżowej w Krakowie, która poruszyła sumienie milionów osób na całym świecie – powiedział.

Podkreślał, że młodzież jest przyszłością i nadzieją Kościoła. – W dzisiejszym świecie trwa walka o dusze ludzi młodych. „Idźcie i głoście” – to zawołanie, ten imperatyw ewangeliczny dotyczy każdego z nas. Dzisiaj mimo większych możliwości technicznych, logistycznych i organizacyjnych, odnosi się czasem wrażenie jakby owoców było mniej. Dlatego trzeba wciąż wracać do zwykłej, szarej, ale za to skutecznej działalności duszpasterskiej, katechetycznej i ewangelizacyjnej. Bo przez Internet nie można się spowiadać, przyjmować Eucharystii, przystępować do bierzmowania czy sakramentu małżeństwa. Trzeba zakochać się w żywym Bogu miłością, która rodzi się z doświadczenia serca, ciała i ducha – mówił.

Arcybiskup Głódź docenił też fenomen Ekstremalnych Dróg Krzyżowych. W archidiecezji gdańskiej było ich kilka, i każda liczyła po 600-700 osób, wśród których pielgrzymowało wielu młodych.

Wymownym elementem tej pasyjnej liturgii był śpiew „Credo” i entuzjastycznie wykonane „Hosanna”, gdy bracia ze wspólnot neokatechumenalnych podnieśli swe palmy do góry i wiwatowali na cześć Jezusa.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży w Auli św. Jana Pawła II przy seminarium duchownym.