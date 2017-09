Gietrzwałd: 100 tys. pielgrzymów przybędzie na uroczystości 140. rocznicy objawień maryjnych

Aż 100 tys. pielgrzymów ma przyjechać w najbliższą niedzielę 10 września do Gietrzwałdu na główne uroczystości jubileuszu 140. rocznicy objawień Matki Bożej i 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

W gietrzwałdzkim sanktuarium maryjnym odbyła się w środę prezentacja programu obchodów jubileuszu. Uczestniczył w niej metropolita warmiński abp Józef Górzyński, rektor sanktuarium ks. Marcin Chodorowski CRL, dyrektor wydziału duszpasterskiego warmińskiej kurii ks. Bartłomiej Matczak, wójt gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz oraz przedstawiciele policji.

Abp Górzyński wyraził zadowolenie, że niedzielne uroczystości będą miały charakter ogólnopolski. – Znakiem tego jest przybycie Episkopatu Polski na tę uroczystość, ale także przedstawicieli różnych środowisk, jak i tysięcy wiernych z całego kraju – powiedział arcybiskup.

Niedzielne uroczystości rozpoczną się o godz. 9.30. – Zgodnie z prośbą Matki Bożej odmówimy Różaniec. Modlitwę poprowadzą organizatorzy akcji „Różaniec bez granic” – wyjaśnił ks. Bartłomiej Matczak. Następnie odbędzie się prezentacja wieńców dożynkowych. – Nie zapominajmy, że także jest to dzień, w którym przeżywamy w naszej archidiecezji dożynki. Wieńców będzie około trzydziestu – poinformował.

O godz. 10.30 z bazyliki do ołtarza polowego na gietrzwałdzkie błonia wyruszy procesja z wizerunkiem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. O godz. 11.00 rozpocznie się Msza św., której przewodniczyć będzie prymas Polski abp Wojciech Polak. On również wygłosi homilię.

W czasie celebracji, zgodnie z tradycją, zostanie pobłogosławione ziarno pod przyszłoroczne zasiewy. Zostanie również pobłogosławiony obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, który trafi na Podkarpacie do domu dla osób niepełnosprawnych, prowadzonego przez siostry od Aniołów. Tam znajduje się kaplica pw. Matki Gietrzwałdzkiej.

Na zakończenie Eucharystii metropolita warmiński abp Józef Górzyński dokona zawierzenia Polski i archidiecezji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Organizatorzy szacują, że do Gietrzwałdu w ten dzień przyjedzie ponad 100 tys. osób. Oprócz pielgrzymów przybyłych samochodami i autokarowych pielgrzymek, do Gietrzwałdu przyjdą pielgrzymki piesze z Radomia i Olsztyna. Już dziś wiadomo, że spod konkatedry św. Jakuba w Olsztynie wyruszy ponad 12 tys. pątników, by pieszo dotrzeć na uroczystości.

Swój przyjazd potwierdził sekretarz stanu z kancelarii prezydenta RP Adam Kwiatkowski, który odczyta list od prezydenta RP Andrzeja Dudy. Swoją obecność potwierdził wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

27 czerwca 1877 r. rozpoczęły się objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, które trwały do 16 września 1877 r. Głównymi wizjonerkami były 13-letnia Justyna Szafryńska i 12-letnia Barbara Samulowska. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślał ks. Franciszek Hipler, „w języku takim, jakim mówią w Polsce”. Maryja objawiła się wizjonerkom 160 razy.