Gietrzwałd: księża z całej Polski zaproszeni do sanktuarium maryjnego

Wśród wielu spotkań towarzyszących obchodom jubileuszu 140-lecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zaplanowane jest także spotkanie księży. Odbędzie się ono w czwartek 7 września w rocznicę objawienia, podczas którego Matka Boża wzywała księży do gorliwej modlitwy. „Kapłani powinni gorliwie modlić się do Najświętszej Panny, wtedy ona zawsze będzie przy nich” – mówiła wówczas Maryja, pytana przez wizjonerki o to, czego oczekuje od duchowieństwa.

Jak mówi w rozmowie z KAI ks. Krzysztof Bielawny, odpowiedzialny za jubileuszowe obchody w maryjnym sanktuarium w Gietrzwałdzie, miejsce to odgrywa ważną rolę w formacji księży, a orędzie z Gietrzwałdu dotyczy, m.in. posługi kapłańskiej.

„Przez cały rok przyjeżdża tu wielu księży, dlatego trudno by było, żebyśmy się nie spotkali w tym dniu, w którym Maryja mówiła do nas. Jej orędzie jest coraz bardziej aktualne, także w tych fragmentach, które zachęcają do modlitwy o powołania” – mówi ks. Bielawny.

W Gietrzwałdzie trwają obchody jubileuszu 140-lecia objawień Matki Bożej. Główne uroczystości planowane są na 10 września. Homilię podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 wygłosi prymas Polski abp Wojciech Polak.

Gietrzwałd jest do dziś jedynym miejscem w Polsce, gdzie objawienia maryjne zostały zatwierdzone przez Kościół i jednym z 12 na świecie, które Stolica Apostolska uznała za miejsce autentycznych objawień Matki Bożej. Od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Maryja 160 razy objawiała się w tam dwóm dziewczynkom: Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej. Od 27 czerwca br. trwają w Gietrzwałdzie jubileuszowe obchody, które poprzedziło roczne przygotowanie do tych wydarzeń.