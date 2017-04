Gietrzwałd: pielgrzymka maturzystów z Warmii i Mazur na 140. rocznicę objawień

Pielgrzymka maturzystów z Warmii i Mazur zainaugurowała jubileuszowe uroczystości 140. rocznicy objawień Maryi w Gietrzwałdzie i 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej.

– To nie przypadek, że jubileusz rozpoczynamy od przybycia do Gietrzwałdu młodych ludzi. To w końcu oni są przyszłością Kościoła – tłumaczy ks. Radosław Czerwiński, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży.

„Pomoc z Góry jest potrzebna cały czas, nie tylko przed maturą. Młodzi ludzie uświadamiają sobie, że są na drodze, na której znajdują się różne przystanki: matura, studia, rodzina, praca. Kiedy zapraszają do swojego życia Pana Boga to łatwiej im podejmować słuszne wybory” – mówi ks. Czerwiński.

Młodzi ludzie przyznają, że przyjechali poprosić o dobre wyniki, ale nie tylko. „Wyciszyć się, uspokoić. Przygotowujemy się od dłuższego czasu, teraz najlepsze, to spokój ducha” – mówi jedna z maturzystek, która do Gietrzwałdu przybyła z rówieśnikami w pieszej pielgrzymce z Olsztyna.

Konferencję do młodych wygłosił ks. kan. Tadeusz Marcinkowski, maturzyści odmówili różaniec i zawierzyli się Maryi. Najważniejszym punktem była Msza św., której przewodniczył ks. inf. Adolf Setlak. „Ta świątynia wycisza serce, to widać po każdym, kto tu przybywa” – mówi o Gietrzwałdzie ks. Setlak. Młodych ludzi zachęcał, by nie bali się oddawać swoich spraw Bogu, prosili o pomoc. „Wzywajcie Ducha Świętego, On jest i pomaga – zachęcał młodzież”.

Dziś w Gietrzwałdzie rozpoczynają się jubileuszowe uroczystości 140. rocznicy objawień Maryi i 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej.