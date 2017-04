Gietrzwałd: w piątek początek uroczystości 140. rocznicy objawień Matki Bożej

W piątek 21 kwietnia rozpoczynają się jubileuszowe uroczystości związane ze 140. rocznicą objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 50. rocznicą koronacji Jej obrazu koronami papieskimi.

Gietrzwałd to jedyne w Polsce uznane przez Kościół miejsce objawień Maryi. Objawiła się Ona dwóm dziewczynkom: 13-letniej Justynie Szafryńskiej oraz 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Maryja przemówiła do nich po polsku, a na ich pytanie: „kto ty jesteś?” odpowiedziała: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!”. Gdy zapytały: czego żądasz Matko Boża? Maryja odpowiedziała: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!”. Objawienia trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku.

– Obecny rok przez wielu nazywany jest rokiem Maryi: obchodzimy 100. rocznicę objawień w Fatimie, 300. rocznicę koronacji obrazu w Częstochowie… chcemy, by również uroczystości w Gietrzwałdzie wpisywały się w ten rok, by miały charakter ogólnokościelny, nie tylko lokalny. Zapraszamy wszystkich, by w tym czasie odwiedzili Gietrzwałd – mówi abp Józef Górzyński, metropolita warmiński.

Od 27 czerwca do 16 września w Gietrzwałdzie będzie możliwość uzyskania specjalnego odpustu okolicznościowego.

Publikujemy kalendarium obchodów 140. rocznicy objawień Maryi w Gietrzwałdzie i 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej:

21 kwietnia – pielgrzymka maturzystów

6 maja – VI Gietrzwałdzkie Ogólnopolskie Dni Trzeźwości

12 maja – wojewódzka pielgrzymka strażaków

13 maja – poświęcenie kapliczek różańcowych w Gietrzwałdzie

19 maja – pielgrzymka władz wojewódzkich i samorządowych

26 maja – przegląd Szkolnych Form Teatralnych

19-23 czerwca – rekolekcje dla kapłanów (prowadzi bp Grzegorz Ryś)

27 czerwca – rozpoczęcie objawień gietrzwałdzkich

27 lipca – czuwanie modlitewne ruchów pro-life i Apostolatu Nowenny Pompejańskiej

15 sierpnia – pielgrzymka rodzin

20 sierpnia – dzień chorych i służby zdrowia

27 sierpnia – czuwanie modlitewne ruchów i wspólnot katolickich

2 września – festiwal młodych

7 września – spotkanie kapłanów warmińskich

8-10 września – uroczystości odpustowe, Msza św. z udziałem władz państwowych oraz Konferencji Episkopatu Polski

29 września – pielgrzymka Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum

7 października – dzień skupienia osób konsekrowanych

5-7 listopada – sympozjum naukowe poświęcone sanktuarium gietrzwałdzkiemu