Gliwice: biskup spotkał się z kandydatami do seminarium

Z początkiem września rozpoczął się okres propedeutyczny dla tegorocznych kandydatów do seminarium. W tym czasie poznają m.in. rożne miejsca związane z diecezją. W czwartek 7 września odwiedzili gliwicką katedrę.

Spotkania formacyjne rozpoczęły się 3 września w Ośrodku Formacyjnym w Rudach. Zaplanowane w tym czasie spotkania z moderatorami seminarium mają przyszłym klerykom przybliżyć specyfikę życia w seminarium, jego regulamin oraz wszystko co z życiem kleryka się wiąże. Jest czas na formację, modlitwę i wspólne czytanie Pisma Świętego.

W tym czasie kandydaci spotykają się także rożnymi osobami, które przybliżają im specyfikę pracy duszpasterskiej w rożnych jej wymiarach. W czwartek moderatorzy wraz z przyszłymi klerykami przyjechali do gliwickiej katedry. Najpierw w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II biskup Kopiec spotkał się z klerykami i wskazywał im na ich przyszłe zadanie jakim jest odpowiedzialność za Kościół, szczególnie ten w diecezjach gliwickiej i opolskiej, do których należą.

Następnie wszyscy uczestniczyli w katedrze we Mszy św., której przewodniczył biskup. W homilii nawiązał on do Ewangelii dnia, w której Jezus mówił do Piotra: „Wypłyń na głębię”, „Odtąd ludzi będziesz łowił”.

„Uczniowie jeszcze nie wiedzieli do czego są powoływani – mówił biskup – ale zdawali sobie sprawę z tego, że to ważne wydarzenie. To piękna ilustracja tego, do czego teraz się przygotowujecie. Nawet jak w tej chwili, podobnie jak św. Piotr, myślicie „nie nadaję się, jestem grzeszny”, trzeba patrzeć na cel, po co tutaj jesteście. Rozbudzajcie w sobie tę nadzieję, że będziecie łowić ludzi.”

W kursie propedeutycznym uczestniczy 24 kandydatów, z czego 16 pochodzi z diecezji opolskiej, a 8 z diecezji gliwickiej. Od października rozpoczną oni formację w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu.