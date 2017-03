Gliwice: bp Jan Kopiec otworzy pierwszy synod diecezji (zapowiedź)

W najbliższą sobotę 25 marca, kiedy diecezja gliwicka będzie świętowała 25 lat istnienia, biskup Jan Kopiec dokona otwarcia pierwszego synodu diecezji.

Jak powiedział biskup Kopiec przyznaje, że z myślą o zwołaniu synodu nosił się od początku swojej posługi w diecezji gliwickiej. Chce on by była to okazja do wymiany myśli i doświadczeń, ale i rachunku sumienia z posługi diecezji.

Diecezja gliwicka, która została utworzona z części należących wcześniej do diecezji katowickiej i opolskiej, musiała wypracować na przestrzeni 25 lat własną tożsamość, czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń. Dziś przychodzi czas, aby określić się kim jesteśmy jako diecezja gliwicka, jak to podkreślał wielokrotnie biskup Kopiec w swoich zapowiedziach dotyczących synodu.

Uroczysta inauguracja synodu odbędzie się w sobotę 25 marca, w dwudziestą piątą rocznicę utworzenia diecezji gliwickiej. W czasie Mszy św. w gliwickiej katedrze pod przewodnictwem arcybiskupa Wiktora Skworca, synod zostanie zainaugurowany odczytaniem dekretu biskupa o otwarciu synodu. Następnie, wszyscy, którzy zostali przez biskupa wezwani na synod, spotkają się na pierwszym uroczystym posiedzeniu, w czasie którego odbiorą dekrety nominacyjne oraz złożą wyznanie wiary.

Po rozpoczęciu synodu, prace podejmą parafialne zespoły synodalne oraz jedenaście komisji tematycznych. W kolejnej fazie prac Zgromadzenie Ogólne Synodu pracować będzie nad ostatecznymi rozwiązaniami i kształtem dokumentów.

Synod potrwa około półtora roku.