Gliwice: zakończyła się pierwsza sesja plenarna Synodu

W sobotę 14 października odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Plenarnej Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej.

O godz. 9.00 członkowie Komisji Plenarnej zebrali się w kościele katedralnym na Eucharystii, której przewodniczył biskup pomocniczy senior Gerard Kusz. W homilii biskup mówił, że podejmowane będą w czasie synodu liczne tematy i kwestie prawnicze, ale najważniejszym pytaniem, które należy sobie postawić to pytanie o ducha Chrystusowego. Sporo uwagi bp Kusz poświęcił także młodzieży, zachęcił by szukać sposobów odnalezienia dla młodzieży miejsca w Kościele, a także by pomóc jej odnaleźć właściwe drogi.

Po Mszy św. uczestnicy udali się na obrady w Centrum Jana Pawła II. Spotkanie rozpoczęło się krótka modlitwą. Następnie ks. Sebastian Wiśniewski, kanclerz Kurii odczytał słowo nieobecnego biskupa Jana Kopca, który musiał udać się do Ołomuńca. W swoim przesłaniu biskup prosił członków synodu o owocne zaangażowanie się w wytyczanie w pracę tego zgromadzenia oraz pomoc w wyznaczeniu dróg dla Kościoła gliwickiego. „W tym dziele nikt nas nie zastąpi – pisał biskup – to musi w nas zakiełkować i wyrosnąć. (…) Oczekuję żarliwego włączenia się w wymianę refleksji i dążenia wszystkich do wypracowania reguł kierujących naszą diecezją według miary dobra wspólnego, a nie własnych tylko wyobrażeń.” Jednocześnie biskup wyznaczył jako swojego delegata do przewodniczenia tej sesji Wikariusza Generalnego Ks. Marcina Królika.

Na pierwszej sesji omawiano dwa dokumenty. Pierwszy dokument dotyczył misji. W czasie prezentacji dokumentu przewodniczący Komisji ds. Misji ks. Maciej Górka zaprezentował dokument oraz jego podstawowe założenia. Zebrani członkowie Synodu mieli zastrzeżenia czy mówiąc o misjach należy mówić jedynie o misjach Kościoła ad gentes czy też o misji Kościoła także w samej diecezji. Ostatecznie po przegłosowaniu poprawek dokument został przyjęty.

Po przerwie pod dyskusję został poddany dokument dotyczący duszpasterstwa rodzin. Dokument ten przedstawiony został przez przewodniczącego Komisji ds. Rodzin ks. Waldemara Niemczyka. Tutaj także wywiązał się dyskusja. Wśród zgłoszonych postulatów była między innymi propozycja by zająć się szczegółowo rozróżnieniem duszpasterstwa małżeństw sakramentalnych, jak im pomóc w wytrwaniu swoim postanowieniom, natomiast osobno zająć się konkretnymi rozwiązaniami w duszpasterstwie rodzin zbitych lub osób mających przeszkody do zawarcia małżeństwa.

Ostatecznie wobec tego, że w toku dyskusji zgłoszono zbyt wiele poprawek Komisja zadecydowała o ponownym skierowaniu dokumentu do dyskusji oraz wdrożenia wskazań sugerowanych przez członków Komisji. Prace nad dokumentem będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu Komisji Plenarnej.

I Synod Diecezji Gliwickiej został uroczyście zainaugurowany przez biskupa gliwickiego Jana Kopca w czasie obchodów uroczystości 25. rocznicy powstania diecezji gliwickiej. Potrwa on do 4 listopada 2018 r.