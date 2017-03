Gnieźnieńskie przedszkole Caritas pod patronatem Hiacynty i Franciszka

Gnieźnieńskie przedszkole Caritas otrzymało dziś imię pastuszków z Fatimy, błogosławionych dzieci Hiacynty i Franciszka. Patronów ogłosił i sztandar z ich wizerunkiem poświęcił bp Krzysztof Wętkowski.

Zwracając się do przedszkolaków i ich rodziców biskup pomocniczy gnieźnieński zachęcał, by jak najczęściej korzystali ze wstawiennictwa nowych patronów, prosząc ich o siłę i pomoc we wzrastaniu w wierze. Jak mówił, Maryja wybrała dzieci, bo one potrafią zaufać, otworzyć się i uwierzyć, nawet jeśli nie rozumieją. Człowiek dorosły często tego nie potrafi, bo w swojej pysze uważa, że wszystko wie najlepiej i że inni nie wiedzą nic.

Biskup Wętkowski wskazał także na ogromną odpowiedzialność rodziców za wychowanie religijne swoich dzieci. Jak podkreślił, to właśnie rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wzrastania i dojrzewania w wierze. Zachęcał również, by dzieci jak najczęściej błogosławić. „W Ewangelii słyszymy, że Jezus dorosłych nauczał, a dzieci błogosławił, a my robimy odwrotnie, bez końca nauczamy dzieci, a błogosławimy dorosłym” – zauważył.

Wspólnota przedszkolna modliła się w kościele pw. bł. Radzyma Gaudentego na gnieźnieńskich Winiarach, gdzie przedszkole działa. Mszę św. wspólnie z biskupem pomocniczym gnieźnieńskim sprawował dyrektor Caritas ks. prałat Krzysztof Stawski. W Eucharystii uczestniczyli wychowawcy i pracownicy przedszkola oraz dzieci razem z rodzicami i dziadkami. Po liturgii w parafialnym Wieczerniku odbyła się krótka akademia z wprowadzeniem sztandaru i odczytaniem aktu nadania imienia przedszkolu. Dzieci zaprezentowały też inscenizację o objawieniach w Fatimie i po raz pierwszy, wspólnie ze wszystkimi obecnymi, zaśpiewały hymn przedszkola.