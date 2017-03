Gniezno: jedenastu kleryków przyjęło posługi lektoratu i akolitatu

Bp Krzysztof Wętkowski włączył do grona akolitów i lektorów jedenastu alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. „Nie przyjmujecie tych posług, by służyć sobie, ale by służyć wspólnocie” – mówił.

Uroczystość odbyła się w niedzielę 5 marca w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem najbliższych i przyjaciół kleryków. Obrzęd rozpoczęło imienne wezwanie kandydatów, na które każdy z nich odpowiedział „Jestem”, wyrażając w ten sposób gotowość wypełnienia woli wzywającego Boga oraz podjęcia zadań wynikających z przyjęcia posługi. W krótkim słowie biskup pomocniczy gnieźnieński nawiązał do czytanej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Ewangelii o kuszeniu Jezusa. Jak mówił, jedną z największych pokus dzisiejszego świata jest relatywizowanie prawdy.

„Nic nie jest jasne, nic nie jest obiektywne, żadna prawda nie istnieje, każdy może wybierać jak chce – to pokusa szatańska uderzająca dziś bardzo mocno w życie człowieka, także człowieka wierzącego. Jak z pokusami sobie radzić, pokazał nam sam Chrystus. Potrzeba stanowczości i oparcia się na Bogu, na mocy, która przychodzi przez słowo, sakramenty, Eucharystię” – podkreślił bp Wętkowski.

Zwrócił się także bezpośrednio do przyjmujących posługi lektoratu i akolitatu przypominając im, że przyjmują je nie po to, aby służyć sobie, ale po to, aby „służyć wspólnocie i nieść braciom i siostrom to, co jest niezbędne do ich rozwoju duchowego”.

Biskup pomocniczy gnieźnieński pouczył też alumnów o czekających ich zadaniach podkreślając, że posługa lektoratu to szczególne posłannictwo. „Będziecie czytali Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, będziecie wychowywali w wierze dzieci i dorosłych i będziecie ich przygotowywali do godnego przyjęcia sakramentu” – mówił.

Posługa lektoratu i akolitatu jest istotnym etapem na drodze przygotowania kandydata do święceń diakonatu, a następnie prezbiteratu. Przyjmujący tę pierwszą czyta odtąd Pismo Święte podczas liturgii z tą świadomością, że staje się potrzebnym pomocnikiem kapłanów i diakonów. W ten sposób włącza się w dzieło umacniania wiary słuchaczy Słowa Bożego i przygotowuje ich do godnego przyjęcia sakramentów. Ma również prawo do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny.

Akolita jest ustanowiony aby wspomagać diakona i usługiwać kapłanowi. Jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej może tego sakramentu udzielać gdy brakuje kapłanów i diakonów, albo gdy liczba wiernych jest tak duża, że bez pomocy akolity obrzęd sprawowania Mszy św. znacznie by się przedłużył.

Mszę św. z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu koncelebrowali m.in.: rektor gnieźnieńskiego seminarium ks. dr Przemysław Kwiatkowski, wicerektor ks. dr hab. Maciej Olczyk, ojcowie duchowni oraz przybyli kapłani.