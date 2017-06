Gniezno: jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich

Kapłani wyświęceni w 1957 roku dziękowali 12 czerwca w katedrze gnieźnieńskiej za dar powołania i 60 lat posługi kapłańskiej. Wśród jubilatów był emerytowany metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński, który przewodniczył rocznicowej Eucharystii. Z księżmi seniorami modlił się także prymas Polski abp Wojciech Polak.

„Dzięki Bożej Opatrzności i Bożemu Miłosierdziu wracamy po sześćdziesięciu latach w to samo miejsce, w którym większość z nas otrzymała święcenia kapłańskie i z którego wyszła, by pełnić posłanie zbawcze Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu, wielbimy Go i jednocześnie przepraszamy za to, co było naszą słabością i grzechem” – mówił na początku liturgii abp Muszyński.

Wskazał także na szczególny dzień jubileuszowego dziękczynienia, w którym Kościół w Polsce wspomina 108 kapłanów-męczenników II wojny światowej, wśród których są także księża z archidiecezji gnieźnieńskiej. Oni to – jak dodał abp Muszyński – byli przewodnikami dla wielu powojennych roczników księży, także dla jego rocznika wyświęconego w 1957 r.

„Spoglądając wstecz niejeden z was może z radością odkryć, jak wiele otrzymał i wciąż otrzymuje od Boga łask, nie tylko jednak i nie tyle dla siebie, ale nade wszystko dla innych, bośmy przecież posłani, by wciąż pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której sami doznajemy od Boga. Każdy z was może też odnaleźć tę nadzieję, o której mówił nam Apostoł Paweł, że jest mocna i silna jak symbolizująca ją kotwica, dająca naszej życiowej łodzi powołania poczucie stabilności i bezpieczeństwa” – mówił abp Polak.

Wskazał też na kard. Stefana Wyszyńskiego, z którego rąk większość księży jubilatów otrzymała święcenia kapłańskie. Duchowny stwierdził, że trzeba wciąż pracować w sercu i odnawiać serce. „Pracować myślą i odnawiać myśl. Umacniać się łaską Bożą i upraszać dla siebie potrzebne siły i moce od Boga”– zaznaczył abp Polak.

Księża jubilaci przyjechali do Gniezna z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej, archidiecezji poznańskiej, lubelskiej i diecezji włocławskiej. Wspólnie z nimi modlili się towarzyszący im kapłani, najbliżsi i parafianie. Świętujący wspólnie z gnieźnieńskim rocznikiem abp Henryk Muszyński przyjął święcenia kapłańskie w tym samym 1957 r. w katedrze w Pelplinie.