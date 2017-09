Gniezno: kapelani strażaków z całej Polski u św. Wojciecha

U grobu i relikwii św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej modlili się dziś kapelani Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski. Mszy św. przewodniczył i wszystkim strażakom – tym w mundurach, i tym w sutannach dziękował Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Spotkanie w Gnieźnie było częścią odbywających się w niedalekim Biskupinie, dorocznych rekolekcji księży kapelanów PSP i OSP. Duchowe ćwiczenia rozpoczęły się 10 września i potrwają do czwartku 14 września.

Nauki rekolekcyjne prowadzi ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, wykładowca w gnieźnieńskim seminarium duchownym i poznańskim UAM, który podczas Mszy św. wygłosił również kazanie. Wskazał w nim na podwójną misję kapłanów-strażaków, którzy mają pomagać w nieszczęściach materialnych i fizycznych, ale nade wszystko mają zaradzać potrzebom duchowym.

„Symbolem tego jest dla was z jednej strony mundur, z drugiej sutanna” – mówił ks. Szczerbiński przypominając, że tak, jak strażacy ratują i zabezpieczają mienie i życie ludzkie, tak kapelan strażaków ocala i zabezpiecza to, co w człowieku duchowe, ratując go często przed jego własną słabością, lekkomyślnością, a niekiedy i głupotą.

Kaznodzieja wrócił też do dramatycznych wydarzeń z sierpnia, kiedy nawałnica przetaczająca się przez część naszego kraju przyniosła tak wiele zniszczeń i strat. Dotknęła także gnieźnieńskiej katedry i to właśnie strażacy byli tymi, którzy jeszcze w nocy przyjechali, by zabezpieczyć bazylikę przed jeszcze większym nieszczęściem. Byli także w tylu innych miejscach, ratując życie i dorobek ludzi. Te doświadczenia – jak podkreślił kapłan – ukazały najpiękniejsze oblicze strażackiej służby, nie dziwi więc, że strażacy cieszą się tak wielkim zaufaniem i poważaniem, co dziś – jak dodał – nie tak często się zdarza.

Strażakom, tym w mundurach i tym, którzy mundur noszą na zmianę z sutanną, dziękował też Prymas Polski abp Wojciech Polak, który przewodniczył wspólnej modlitwie.

„Cieszę się, że na waszym rekolekcyjnym szlaku mogliście się spotkać u grobu św. Wojciecha” – mówił abp Polak wskazując na męczennika, jako tego, który jest przykładem głębokiego zakorzenienia w Chrystusie. Życzył też, przywołując słowa papieża Franciszka, by kapelani strażaków „pachnieli jak swoje owce, te pośród których służą i do których są posłani”, i jednocześnie, by pachnieli Chrystusem, bo o to proszą i tego oczekują wierni. „Myślę, że jest to bardzo ważne w waszej posłudze, tak pięknej i tak odważnej” – dodał Prymas.

Metropolita gnieźnieński otrzymał też od kapelanów na pamiątkę figurkę patrona strażaków św. Floriana, którą przekazał uczestniczący w rekolekcjach krajowy kapelan strażaków ks. st. bryg. Jan Krynicki.

„Tu w Gnieźnie wszystko się dla nas Polaków zaczęło – mówił. – Tu zaczął się chrzest, tu zrodziła się nasza wiara. Dziś my kapelani Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych przybywamy do grobu św. Wojciecha, by wypraszać te łaski, które dziś są tak potrzebne do pełnienia naszej posługi” – mówił ks. Krynicki.

W rekolekcjach uczestniczy ponad 120 kapelanów PSP i OSP z całej Polski. Organizatorem ze strony goszczącej duchownych archidiecezji gnieźnieńskiej jest ks. Tomasz Walterbach z Mogilna – kapelan tamtejszego związku strażaków. Obecny jest także ks. kan. Zenon Rutkowski, długoletni diecezjalny duszpasterz strażaków w archidiecezji gnieźnieńskiej. Oprócz Gniezna kapelani odwiedzili też Bydgoszcz, a w kolejnych dniach gościć będą w Żninie i Gąsawie.