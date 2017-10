Gniezno: nagrodzono laureatów konkursów papieskich

W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbył się 12 października finał konkursów papieskich zorganizowanych w szkołach Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego z okazji XVII Dnia Papieskiego. Podczas gali zaprezentowali się także laureaci Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej.

Wzorem lat ubiegłych w konkursach wzięli udział uczniowie wszystkich typów szkół. Dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej zaproszone zostały do udziału w konkursach plastycznym i multimedialnym, które zorganizowała dla nich gnieźnieńska Szkoła Podstawowa nr 8. Ich starsi koledzy z niedawnych klas gimnazjalnych mieli do wyboru konkursy: fotograficzny, literacki i również plastyczny, przygotowane przez gnieźnieńską „Siódemkę”. Z kolei młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, na zaproszenie gnieźnieńskiego ZSP nr 3, miała za zadanie napisać esej bądź przygotować prezentację multimedialną.

Podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie zwycięzców nagrodzono, wszystkich uczestników doceniono, a organizatorom i fundatorom podziękowano. Nagrody wraz z dyrektorami szkół i przedstawicielami lokalnych władz wręczył laureatom Prymas Polski abp Wojciech Polak.

„Bardzo dziękuję, że trwacie w tym, co jest poznawaniem przesłania św. Jana Pawła II” – mówił do uczniów i nauczycieli metropolita gnieźnieński dopowiadając, że wyrosło już pokolenie, które to papieskie nauczanie zna tylko z przekazów i książek, i które siłą rzeczy podchodzi do niego trochę innym sercem niż starsi, którzy papieża Polaka, wielkiego świadka nadziei, dobrze pamiętają.

„Tak. Święty Jan Paweł II był człowiekiem, który dawał nadzieję całym swoim życiem, swoim słowem, nauczaniem i wszystkim, co czynił i kim był” – podkreślił abp Polak, powtarzając za papieżem Franciszkiem, że i my mamy być misjonarzami nadziei. To wezwanie „Idźmy naprzód z nadzieją” – dodał Prymas – wybrzmiało już w 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna, kiedy mówił: „pójdziemy ku przyszłości, weźmijcie Ducha Świętego”. „Do tego nas wzywał, tego się od nas domagał. I potrzeba nam mocy Ducha Świętego, by tę przyszłość w nadziei kształtować” – stwierdził Prymas Polski.

Podczas gali zaprezentowali się także zwycięzcy tegorocznego „Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej” zorganizowanego 11 października w CEF w ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego. W przesłuchaniach wzięło udział blisko trzydziestu solistów i zespołów.

Finałowi konkursów papieskich towarzyszyła prezentacja konkursowych prac oraz oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu z I LO w Gnieźnie pod kierunkiem ks. Andrzeja Januchowskiego, który również prowadził galę. Na zakończenie wszystkim dziękowała szefowa Wydziału Katechetycznego dr Teresa Kowalczyk.