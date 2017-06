„Gorejące ognisko” – nabożeństwo czerwcowe w przestrzeni miejskiej Warszawy

Wzorem ubiegłych lat, publicyści zrzeszeni wokół czasopisma „Dywiz”, zapraszają do wspólnego odmawiania na ulicach Warszawy czerwcowego nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwsza modlitwa odbędzie się dziś o godz. 19.00 przy krzyżu znajdującym się przy ul. Jagiellońskiej 62.

– Kapliczki warszawskie cieszą się nieustająco powodzeniem jako ciekawostka i element folkloru miejskiego. Doczekały się albumu na swój temat, a ich zbiór katalogowany jest w internecie. Sięgamy do ich podstawowego sensu i przeznaczenia. Oglądamy zdjęcia dawnych mieszkańców Warszawy zgromadzonych na wieczornej modlitwie przy swojej kapliczce i jesteśmy poruszeni. Przypominamy sobie, że kapliczki służyły kiedyś do tego, by się przy nich modlić. I przekonani jesteśmy, że cały czas to właśnie jest ich najlepsze zastosowanie, także w ruchliwym mieście – piszą w zaproszeniu do wspólnej modlitwy jej inicjatorzy, związani z czasopismem „Dywiz”.

Czerwcowa modlitwa jest kontynuacją nabożeństw maryjnych, odprawianych w maju przy warszawskich kapliczkach. Z inicjatywy redaktorów „Dywizu” od czterech lat łączą one mieszkańców Warszawy pod hasłem „Ucieczka grzesznych”, zaczerpniętym z litanii loretańskiej. Hasłem czerwcowych spotkań modlitewnych jest jedno z wezwań litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa: „Gorejące ognisko”. Pierwsza modlitwa odbędzie się dziś o godz. 19.00 przy krzyżu znajdującym się przy ul. Jagiellońskiej 62.