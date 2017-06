Görlitz: Otwarcie wystawy upamiętniającej polsko – niemieckie pojednania

Abp Józef Kupny wspólnie z biskupem Görlitz Wolfgangiem Ipoltem otworzyli na moście granicznym wystawę pt. „Droga do pojednania”. Następnie hierarchowie w katedrze św. Jakuba wspólnie sprawowali Eucharystię, w czasie której udzielili sakramentu bierzmowania młodym Polakom i Niemcom.

Wystawa została przygotowana, by upamiętnić 50. rocznicę listu biskupów polskich do biskupów niemieckich ze słynnym zdaniem: „Udzielamy przebaczenia i prosimy o nie”. Była już prezentowana w kilku miastach Europy, jednak jej twórcy uznali, że most graniczny łączący Polskę i Niemcy jest dobrym miejscem, by zaprezentować historię pojednania pomiędzy narodami i ważnego wkładu Kościoła katolickiego w ten proces.

Jako znak pojednania między dwoma narodami i jako znak gotowości wspierania się wzajemnie biskupi podzielili chleb, którym poczęstowano uczestników uroczystości.

W czasie Mszy św. w katedrze św. Jakuba biskup niemiecki zwrócił uwagę, że zabójcza dla bycia chrześcijaninem jest postawa, którą można oddać słowami: „Nie da się niczego zrobić, ani zmienić”. Z kolei pasterz Kościoła wrocławskiego, przywołując scenę zesłania Ducha Świętego, podkreślił, że tym, który pomaga człowiekowi przezwyciężyć lęk i wszelkie obawy przed wyjściem do drugiego jest Duch Święty. Wzywał przy tym zebranych do otwarcia się na Jego dary.