Górowo Iławieckie: parafia greckokatolicka ma 60 lat

Jubileusz 60-lecia cerkwi w Górowie Iławieckim jest jednocześnie świętem całego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce – stwierdził metropolita przemysko-warszawski tego obrządku abp Eugeniusz Popowicz. Uroczystości odbyły się 3 czerwca i były połączone z 70. rocznicą akcji „Wisła”.

– Siedemdziesiąt lat temu dotknęło was nieszczęście, bo jakże nazwać wypędzenie was z ziemi przodków, kiedy musieliście opuścić swoje domy, cerkwie i pójść na wygnanie. Ale pomimo tragedii, mieliście świadomość, że trzeba być z Chrystusem, trzeba pamiętać o krzyżu świętym. Wy o nim pamiętaliście i zwyciężyliście. Znakiem tego jest fakt, że pomimo przeciwności, postaraliście się o odtworzenie życia religijnego, a także kulturalnego i oświatowego. I to osiągnięcie pielęgnujecie do dzisiaj – mówił w homilii abp Popowicz.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od poświęcenia nowo zbudowanej bramy wejściowej, zaprojektowanej w stylu łączącym elementy gotyku z architekturą wschodniej cerkwi. Poświęcenia dokonał abp Popowicz w asyście duchowieństwa greckokatolickiego, rzymskokatolickiego, prawosławnego i augsbursko-ewangelickiego. W sprawowanej przez Arcybiskupa Mszy świętej wziął udział reprezentacyjny chór Związku Ukraińców w Polsce „Żurawie”, który na zakończenie uroczystości dał koncert.

Na zakończenie liturgii proboszcz, ks. mitrat Jan Łajkosz podziękował wiernym za obecność i ofiarę, a najbardziej zasłużonych nagrodził dyplomami podpisanymi przez metropolitę.

Obecny na uroczystości wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz, między innymi, podkreślił, że ta uroczystość to świadectwo bogatej wielokulturowości regionu i dobrego współistnienia ludzi różnych religii wspierających się w życiu codziennym.

Po uroczystościach parafianie i goście spotkali się przy piknikowych stołach, gdzie był czas na wspomnienia i rozmowy. Uroczystość swoimi występami uświetniła młodzież z Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, Wokalny Zespół Dziecięcy „Suzirjaczko” z Olsztyna oraz chór „Żurawie”.