Gorzów Wielkopolski: w Hospicjum św. Kamila otwarto nowe pomieszczenia świetlicy „Jaskółka”

W Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim 19 kwietnia oddano do użytku nowe pomieszczenia świetlicy „Jaskółka”, przeznaczone dla dzieci pozostających w żałobie. Otwarcia dokonał dyr. Marek Lewandowski, lokal poświęcił kapelan ks. Antoni Trzyna. Z hospicyjnej świetlicy korzysta około 30. dzieci.

Świetlica o pow. ponad osiemdziesięciu metrów kw. powstała w nadbudówce nad oddziałem rehabilitacji. Inwestycja kosztowała 130 tys. zł. . Dyr. Marek Lewandowski powiedział, że meble i urządzenia techniczne zapewnili placówce sponsorzy. Do tej pory świetlicę stanowiło jedno małe pomieszczenie.

W przyszłym roku minie 25 lat istnienia hospicjum. Do tej pory ponad 12 tys. osób skorzystało z pomocy paliatywnej. Działają tu: domowe hospicjum dla dzieci i dla dorosłych oraz stacjonarne. Jest oddział pobytu dziennego, w którym przebywają ludzie starsi z SM lub dotknięci chorobą Alzheimera. Prowadzona jest fizjoterapia, z której dziennie korzysta ok. 100 osób. Natomiast dla dzieci osieroconych prowadzona jest świetlica, której nazwa „Jaskółka” pochodzi od piosenki śpiewanej przez Stana Borysa pod tym samym tytułem.

Ks. Antoni Trzyna powiedział, że w działalności hospicjum bardzo ważna jest Grupa Wsparcia w Żałobie. Istotny jest okres przeżywania smutku po stracie osoby bliskiej. „Jeśli jest on odpowiednio przeżywany to jest łatwiej go przejść. Człowiek dorosły się zmaga, a dla dziecka jest to traumatyczne przeżycie. My mamy na celu pokazanie dziecku, że nie jest ono samo”. Kapłan zauważył, że ważnym wsparciem są również wyjazdowe spotkania, zabawy, festyny czy kiermasze. Poprzez wspólne przeżywanie trudnych chwil i wzajemne wspieranie się, dzieci uczą się wrażliwości. Kiedyś być może będą umiały także komuś pomóc zrozumieć. A ta jaskółka w nazwie świetlicy jest nadzieją dla nich – powiedział kapelan.

Agnieszka Dobosiewicz – psycholog, wyjaśniła, że dzieciom potrzebne jest odpowiednie zorganizowanie czasu. Dlatego są tu prowadzone również zajęcia plastyczne czy kulinarne. „Najważniejsze jest indywidualne podejście do każdego dziecka, kontaktujemy się z tymi, które dłużej nie przychodzą, dowiadujemy się czy już są na tyle silne, że nie potrzebują wsparcia” – powiedziała psycholog.

Anna Borysowska – wolontariuszka zauważyła, że każdy korzysta w tej pracy ze swojego doświadczenia zawodowego, są nauczyciele, pedagodzy, terapeuta, a także uczniowie m.in z Zespołu Szkół Gastronomicznych, którzy z okazji dzisiejszego otwarcia placówki przygotowali poczęstunek. Natomiast występ przygotowała gorzowska Pracownia Działań Artystycznych Edukacja Muzyczna Portato.

Dyr. Marek Lewandowski powiedział, że w bliskich planach jest dalsza rozbudowa obiektu – zabudowa tarasów i poszerzenie parteru, która prawdopodobnie rozpocznie się w maju. A 27 kwietnia odbędzie się kolejna zbiórka pieniędzy na rzecz placówki. Na ulicach Gorzowa Wlkp. od godz. 8 do 19 kwestować będzie 1200 wolontariuszy. Obecnie opieką hospicyjną objętych jest prawie sześćdziesięciu pacjentów.