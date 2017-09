Gorzów Wlkp.: odbyła się pierwsza niedziela synodalna

Pierwsza, spośród pięciu niedziel synodalnych odbyła się 24 września w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Tematem przewodnim dyskusji była refleksja nad synodem, jako formą aktywnej obecności świeckich w Kościele. W marcu przyszłego roku synod wejdzie w fazę plenarną.

Synod jest doświadczeniem Kościoła we wspólnocie, odnalezieniem miejsca w sposób aktywny i odpowiedzialny za tę wspólnotę – wyjaśniał podczas Mszy św. w parafii katedralnej w Gorzowie Wielkopolskim, wikariusz biskupi ks. dr Zbigniew Kobus, który jako proboszcz katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odwołał się do niedawnego doświadczenia wspólnotowego podczas pożaru wieży kościoła. „Małe doświadczenie wspólnoty mieliśmy w tym nieszczęściu, które zdarzyło się przez pożar. Ludzie mówili: to mój kościół, który się zniszczył, wspominali swoje Chrzty, Pierwszą Komunię, sakrament małżeństwa. Ale czy wspólnie potrafimy dźwignąć to wszystko co przed nami? – zastanawiał się kapłan.

Duchowny wyraził obawę, że w dzisiejszych czasach zagraża letniość religijna a nawet obojętność, z których rodzi się nie wiara, a w konsekwencji odrzucenie Boga, zwłaszcza przez młode pokolenie. „Dlatego potrzebny jest synod abyśmy poczuli odpowiedzialność za naszą obecność jako Kościół” – podkreślił ks. Kobus. Tłumaczył, że chodzi o to żebyśmy się poczuli Kościołem, który jest wspólnotą, do której należą wszyscy, którzy przyjęli chrzest w Imię Chrystusa.

„Kościół, to nie jest demokracja czy korporacja. To jest komunia” – powiedział duszpasterz i zaprosił wszystkich chętnych na pierwsze spotkanie, podczas którego powstanie Parafialny Zespół Synodalny.

Kolejne spotkania zaplanowano na 29 października, 19 listopada, 21 stycznia, 11 lutego. Wtedy księża wygłoszą podczas Mszy św. tematyczną homilię podejmującą problematykę synodalną. Następnie w dogodnym dla parafii dniu będzie nabożeństwo z modlitwą za synod i za Kościół diecezjalny, a po nim zbierze się Parafialny Zespół Synodalny – wyjaśnił ks. Andrzej Sapieha, sekretarz generalny.

W skład Parafialnego Zespołu Synodalnego wchodzą członkowie parafialnych rad duszpasterskich oraz katecheci, nadzwyczajni szafarze oraz inni wierni aktywnie zaangażowani w życie parafii. – W trakcie obrad będą rozmawiać na wskazane tematy odpowiadające tematyce poszczególnych niedziel synodalnych. Wnioski z tej dyskusji przekażą do sekretariatu synodu. Materiał posłuży do wypracowania szczegółowych tematów, jakimi zajmie się synod – wyjaśnił sekretarz generalny.

Propozycje tematów, którymi powinien zająć się synod można przesyłać na adres mailowy: synod@diecezjazg.pl.

Pierwszy synod diecezjalny rozpoczął były ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Stefan Regmunt. Odbył się on w sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu 13 listopada 2015 roku.