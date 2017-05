Gorzów Wlkp.: szkoły Jana Pawła II uczciły rocznicę urodzin patrona

Szkoły im. Jana Pawła II z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej uczciły w czwartek 97. rocznicę urodzin swojego patrona. W VI diecezjalnym Zjeździe Szkół Jana Pawła II udział wziął bp Tadeusz Lityński.

„Przemieniać świat w duchu ewangelicznym. To misja chrześcijan!” – powiedział ordynariusz zielonogórsko-gorzowski podczas Mszy dla uczestników spotkania, odprawionej w gorzowskim kościele Pierwszych Męczenników Polski.

Jak zauważył pasterz diecezji, takie spotkania są bardzo potrzebne, aby pokazać młodemu pokoleniu, że świętość to nie przeszłość. „Świętość to teraźniejszość i nade wszystko przyszłość dla każdego z nas. Św. Jan Paweł II pokazał sobą, że można! Można być człowiekiem intelektu, można być sportowcem, można być człowiekiem kultury, a jednocześnie być blisko Boga” – podkreślił biskup.

„Najważniejszym zadaniem szkół noszących to imię jest jak najwszechstronniejsze przygotowanie młodych ludzi do pełnienia zadań, które stawia przed nami nie tylko Kościół, ale też świat. Przemieniać świat w duchu ewangelicznym. To misja chrześcijan – dodał.

Po Mszy uczestnicy zjazdu spotkali się w Katolickiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Kućki.

Ze szkołami świętowała także lubuska kurator oświaty. „To wyjątkowy patron i człowiek mi bliski. Byłam też tu w Gorzowie 20 lat temu na spotkaniu z Janem Pawłem II. Cieszę się, że papieskie nauczanie, myśli i życie w tych młodych ludziach, dzięki takim inicjatywom jak ta, może dalej trwać i mam nadzieję, że przetrwa” – powiedziała Ewa Rawa.

Dla uczestniczących w zjeździe uczniów, Jan Paweł II to osoba bardzo mądra. „Jego słowa przekazują dużo mądrości życiowych. Szczególnie głęboko do serca wzięłam sobie te: ‘Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali’” – przekonuje w rozmowie z KAI Hanna Łukowska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie.

Na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej funkcjonuje 45 szkół, których patronem jest papież Jan Paweł II.