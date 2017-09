Gostynin: zakończyła się 409. pielgrzymka do Matki Bożej Skępskiej

Po raz 409. pielgrzymi z Gostynina w diecezji płockiej wędrowali do Skępego, aby pokłonić się Matce Bożej Brzemiennej – Królowej Mazowsza i Kujaw. Gostynińska pielgrzymka jest najstarszą pielgrzymką pieszą w diecezji. Pątnicy w tym roku wędrowali pod hasłem „Obudź nas do wiary Matko”.

Pątnicy wędrowali do Matki Bożej Skępskiej dwa dni, w jedną stronę musieli pokonać około 60 km. W grupie szło 60 gostynian, towarzyszyło im kilku księży. Przyświecało im hasło „Obudź nas do wiary Matko”. Wędrowali w osobistych, ważnych intencjach oraz dziękowali za otrzymane dary i łaski.

Jak informują organizatorzy pielgrzymki, jest ona „zaprzysiężona”, to znaczy, że mieszkańcy miasta przed laty obiecali Matce Bożej pielgrzymować do Niej każdego roku. Pielgrzymka ta ma bogatą, piękną tradycję. Wielu jej uczestników chodzi do Skępego z pokolenia na pokolenie. Najstarsi z pątników wędrują od ponad 40 lat. Około 15 osób zdecydowało się po raz pierwszy pieszo dotrzeć przed oblicze Matki Bożej Skępskiej.

Po drodze pielgrzymi musieli pokonać Wisłę: z Dobiegniewa przejechali autokarem na drugą stronę Wisły do Dobrzynia nad Wisłą. Wędrującym do Matki Bożej raczej sprzyjała pogoda, tylko jednego dnia padał deszcz. Z wielką życzliwością dwukrotnie byli przyjmowali w parafii Mokowo, w dekanacie Dobrzyń nad Wisłą. W niedzielę 8 września uczestniczyli w uroczystościach odpustowych w sanktuarium diecezjalnym w Skępem – przygotowali tam tradycyjny Apel Jasnogórski.

Organizatorem 409. pielgrzymki z Gostynina do Skępego – najstarszej w diecezji płockiej – była parafia św. Marcina.

Pierwsza istniejąca wzmianka o pielgrzymach gostynińskich, przybyłych do Skępego, pochodzi z kronik bernardyńskich z roku 1612. Źródła podają, że była to jedyna pielgrzymka, której uczestnicy pokonywali Wisłę łodziami. Gdy w czasie II wojny światowej nie można było pielgrzymować, aby uratować tradycję i dane Maryi słowo, jeden z gostynian powędrował do Skępego pieszo samotnie. Wierni pielgrzymowali do Maryi także w trudnych czasach komunistycznych, gdy władza robiła wszystko, aby utrudnić takie akty wiary. Kilka lat temu, po 400 latach, ponownie złożyli akt oddania Gostynina pod opiekę Matki Bożej.