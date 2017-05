Grzegorz Górny: w Polsce widać ożywienie i zainteresowanie objawieniami z Fatimy

„W Polsce widać ożywienie i zainteresowanie objawieniami z Fatimy” – uważa dziennikarz i publicysta Grzegorz Górny, który gościł w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II w ramach Bydgoskiego Klubu Frondy.

Spotkanie ze współautorem najnowszej książki „Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku”, zostało zorganizowane w bliskości setnej rocznicy objawień Matki Bożej – pierwsze z nich miało miejsce 13 maja 1917 roku.

– Zawsze pasjonowały mnie problemy, które sytuują się na styku nauki i religii, rozumu i wiary. Poświęciłem temu kilka książek, m.in. tworzonych, tak jak w tym przypadku, wspólnie z fotografem Januszem Rosikoniem. Zbliżała się ich setna rocznica, więc postanowiliśmy szerzej zainteresować tym, co zdarzyło się w Portugalii w 1917 roku – powiedział.

Według Grzegorza Górnego, treści objawione przez Maryję w Fatimie można rozpatrywać na kilku poziomach. Na najgłębszym – duchowym są one wezwaniem do modlitwy, zwłaszcza różańcowej, do pokuty, do nawrócenia serca. Jednak – jak dodał publicysta – wspomniany wymiar duchowy splata się z wymiarem materialnym, fizycznym.

– W Fatimie Matka Boża wyraźnie powiedziała, że przyszły los świata uzależnia od wypełnienia dwóch warunków. Pierwszym z nich jest nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca w intencjach wynagradzających za grzechy przeciwko Matce Bożej. Drugi dotyczy poświęcenia przez papieża Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi – podkreślił. Jak dodał gość Bydgoskiego Klubu Frondy, pierwszy z warunków jest kierowany do całego ludu Bożego, do wszystkich wierzących Kościoła. Natomiast drugi – do głowy tego Kościoła – do papieża i do biskupów. – Rodzi się pytanie, czy te warunki zostały spełnione, czy Kościół wypełnił prośby Matki Bożej? – dodał.

Grzegorz Górny uważa, że tajemnice fatimskie niosą w sobie pewien klucz do odczytania dziejów XX wieku. Przez ten pryzmat starał się opisać je w swojej książce. Dodał, że Matka Boża wyraźnie mówiła o „błędach Rosji”, które będą się szerzyć na całym świecie. Mówiła o bezbożnej propagandzie, prześladowaniu Kościoła, wielu cierpieniach katolików.

– To wszystko się sprawdziło. Z tym, że „błędy Rosji” są często ograniczane do wymiaru społecznego, politycznego, gospodarczego. Tymczasem mają one wymiar duchowy. Na przykład, cały rozdział poświęcam komunizmowi jako antydekalogowi. Do ideologii i praktyki komunizmu przykładam Dziesięć przykazań Bożych i okazuje się, że mamy do czynienia z całkowitą ich negacją. Zastanawiam się również, czy te „błędy Rosji”, o których mówiła Maryja w Fatimie, da się ograniczyć jedynie do ustroju, jakim jest komunizm – podkreślił.

Publicysta i dziennikarz jest zdania, że w Polsce widać ożywienie i zainteresowanie objawieniami z Fatimy. Wyrazem tego jest chociażby podejmowanie nabożeństw pierwszych pięciu sobót miesiąca. – Papież Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Portugalii w 2010 roku stwierdził, że Fatima nie wyczerpała swojego profetycznego potencjału, orędzie przekazane tam przez Matkę Bożą pozostaje nadal aktualne. Komunizm upadł, trzecia tajemnica została wyjawiona, gdzie ta aktualność? – pytał Grzegorz Górny.