Hołd dla Niedzielnych Męczenników Koptyjskich

Nie da się nie mówić o chrześcijanach koptyjskich w Egipcie i ich prześladowaniu aż do śmierci. ‚Mina miała tylko 25 lat. Poszła do kościoła na Mszę jak w każdą niedzielę i już nie wróciła: tam znalazła śmierć’ – tak mówi jej kuzyn Shabib, podkreślając, że ”muzułmanie i chrześcijanie są braćmi, i terroryści nie osiągną swojego celu”. Zobaczmy na chwilę jak wygląda w liczbach seria zamachów terrorystycznych na Koptyjski Kościół.

Ostatni atak miał miejsce w piątek 26 maja 2017 r. w prowincji Al-Minja w środkowym Egipcie, gdzie grupa chrześcijańskich Koptów zmierzała do klasztoru w Kairze: 23 zabitych – 25 rannych.

Niedziela palmowa, 9 kwietnia 2017, w kościele Św. Jerzego w Tantie, około 120 kilometrów od Kairu: 28 zabitych – 70 rannych. Tego samego dnia w Kościele Katedralnym św. Marka w Aleksandrii: 16 zabitych – 40 rannych.

11 grudnia 2016 r. Msza niedzielna w kościele św. Piotra i Pawła w Kairze: 25 zabitych – 49 rannych.

1 stycznia 2011 r. w kościele Wszystkich Świętych w Aleksandrii: 21 zabitych – 97 rannych. Przez ostatnie osiem lat miało miejsce ponad 50 ataków na wiernych modlących się w kościołach, w tym było ponad sto osób zabitych i trzysta rannych. Dlaczego?

Egipt to pierwszy kraj w Afryce, który przyjął Ewangelię z rąk św. Marka. Ten kraj dał Kościołowi powszechnemu wielu świętych i ojców Kościoła, jak np: św. Atanazy, św. Klemens Aleksandryjski, św. Cyryl z Aleksandrii, Orygenes, i inni. W Egipcie rozpoczęło się życie monastyczne w III wieku z Antonim Wielkim, Opatem i Pustelnikiem, ojcem pustelników egipskich i ruchu monastycznego. W piątym wieku Kościół w Egipcie oddzielił się od reszty chrześcijaństwa, ponieważ nie przyjął doktryny z Soboru Chalcedońskiego i zostało to, co dziś znamy jako Kościół Koptyjski. Spór doktrynalny kręcił się wokół natury Chrystusa, tak zwany ‚monofizym’, który uznaje tylko jedną naturę w Chrystusie, naturę boską. Ludzka natura była pozorna, nieważna, co zaprowadziło do zaprzeczenia wartości odkupienia męki i śmierci naszego Pana.

Mimo wszystko Kościół Koptyjski w Egipcie zachowywał wiarę w Bóstwo Chrystusa i dziś liczy ponad 10 milionów wyznawców. Kościół rozwija się prędko. Między 1968 i 1971 r. w Zeitoun, dzielnicy w Kairze, objawiła się wiele razy Najświętsza Maryja Panna i została widziana przez wielu Chrześcijan i Muzułmanów, było również wiele cudownych uzdrowień. 5 maja 1968 r. patriarcha Aleksandrii, Kyrillos VI, potwierdził prawdziwość tych objawień, a trochę później katolicki patriarcha, Stephanos I, także je zaaprobował. Matka Boża, która była w Egipcie, chciała powrócić do tej ziemi, by głosić pokój, pojednanie, przebaczenie.

Ostatni Annuarium Statisticum Ecclesiae pokazuje, że Afryka to kontynent gdzie Kościół Katolicki najbardziej się rozwija. Afryka to nadzieja Kościoła, tam jest proporcjonalnie najwięcej chrztów. Może to ludzie z Afryki będą nowymi misjonarzami w XXI w. i będą re-chrystianizować inne kontynenty?

Od Egiptu do Republiki Afryki Południowej przechodząc przez Nigerię, cała Afryka pokazuje niesamowitą zdolność do przemiany, cały czas każdy kraj tego kontynentu pragnie rozwoju, kultury, cywilizacji. Wewnątrz tego wszystkiego nie brakuje wielkiego głodu Chrystusa, który będąc Zbawicielem świata ciągle daje nową nadzieję, nadzieję przebaczenia, miłości, postępu ludzkiego we wszystkich jego wymiarach. Afryka – czarna, biała, zielona – kontynent nadziei na lepszą przyszłość, budzi się męczeńską krwią, by głosić Ewangelię na cały świat.

Nowi męczennicy afrykańskich z Kościoła Koptyjskiego XXI będą zaczynem nowych chrześcijan w Egipcie, w Afrycie i na całym świecie. Amen.