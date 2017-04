Hymn papieskiej wizyty w Fatimie święci tryumfy

Hymn przygotowany dla sanktuarium w Fatimie w związku z wizytą w tej portugalskiej miejscowości papieża Franciszka stał się bardzo popularnym utworem muzycznym w internecie. Jak poinformowały władze sanktuarium, piosenka zatytułowana “Bóg we mnie” (Deus em mim) już na początku kwietnia na swoim profilu na Facebooku miał ponad milion odsłon.

Dodatkowych 20,5 tys. odsłon zarejestrowano na stronie internetowej sanktuarium, którą przygotowano w związku z wizytą Ojca Świętego, gdzie również zaprezentowany został hymn.

Utwór “Bóg we mnie” napisał ks. Tolentino Mendonca do muzyki Joao Gila, założyciela popowej grupy Trovante i kompozytora muzyki rozrywkowej. To właśnie popularny muzyk wybrał młodzieżową grupę Vocal Emotion do zaśpiewania piosenki zadedykowanej wizycie papieża w Fatimie. Wideoklip został nakręcony w miejscach, gdzie przed stu laty nastąpiły objawienia maryjne.

Z przewidywań samorządowców z Fatimy wynika, że do tej miejscowości przybędzie w związku z zaplanowaną na 12 i 13 maja br. wizytą papieską 1,5 mln osób, a w całym roku jubileuszowym około 8 mln pielgrzymów. Na krótko przed wizytą Franciszka władze portugalskiej miejscowości we współpracy z tamtejszym sanktuarium zainstalują kilka telebimów dla osób, którym nie uda się wejść na główny plac usytuowany w miejscu, gdzie 13 października 1917 r. miało miejsce ostatnie objawienie maryjne.