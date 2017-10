I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – Stacja Dorosłych

„Stacja Dorosłych” zakończy trwający od czerwca I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej. Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do jeszcze większego zaangażowania i umisyjnienia serc, rodzin, wspólnot parafialnych i całej diecezji.

W roku jubileuszu 25-lecia istnienia diecezja ełcka przeżywa I Kongres Misyjny – „Idźcie i głoście”. 21 października 2017 r. będzie „Kongres Misyjny – Stacja Dorosłych”. Rozpocznie się on Mszą św. o godzinie 9.00 w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku. Po Mszy św., nastąpi przejście do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Maksymiliana Kolbe 11, gdzie odbędzie się spotkanie ewangelizacyjno-misyjne. Poprzez telemost uczestnicy połączą się również z misjonarzami i misjonarkami, posługującymi w krajach misyjnych. Spotkanie zakończy się nabożeństwem Koronki do Bożego Miłosierdzia ok. godz. 15.30.

Kontynuacją myśli Kongresu Misyjnego w parafiach będzie Niedziela Misyjna. – Mam nadzieję, że poprzez ten Kongres Misyjny przeżywany w Ełku i w parafiach, rozpalimy w sobie zapał misyjny. Mam też nadzieję, że dokona się „nawrócenie misyjne” w naszych sercach, wspólnotach, ruchach kościelnych, rodzinach i w całej diecezji. Bądźmy kreatywni w przeżywaniu Niedzieli Misyjnej w swoich parafiach – zachęca bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

Kongres będzie transmitowany na żywo poprzez stronę internetową Telewizji Salve TV i kanał na Youtube. Na stronie diecezjalnej będzie możliwość bezpośredniego przekierowania i wejścia na transmisję „on line”.