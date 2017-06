Dzieci zainaugurowały I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej

Kilka tysięcy dzieci wzięło udział w stacji dziecięcej I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej, który odbył się 1 czerwca w Ełku. Równocześnie świętowano Dzień Dziecka.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur. W koncelebrze wzięło udział wielu misjonarzy, m.in. ks. Jan Hou z Chin, dwaj misjonarze z Ameryki łacińskiej: ks. Jermo oraz ks. Sławomir Cimochowski, ks. Jan Fecko, który 36 lat pracował na misjach i wielu misjonarzy z Centrum Misyjnego w Warszawie.

Uroczystą Mszę św. poprzedziła modlitwa różańcowa poprowadzona przez Magdalenę Buczek. Wprowadzając w rozważania tajemnicy różańcowej, założycielka Podwórkowych Kółek Różańcowych mówiła: „Święte Dzieci Fatimskie są wskazówką prowadzącą każdego z nas do nieba. Każdy z nas, niezależnie od wieku, także dzieci – może zostać świętym”.

W homilii bp Jerzy Mazur wyjaśniał, że celem Kongresu Misyjnego dzieci jest przypomnienie, że Jezus nas kocha i pragnie, aby wszyscy ludzie Go poznali i umiłowali, tak jak On nas umiłował, że pragnie zbawienia wszystkich ludzi, żyjących na wszystkich kontynentach. „Kongres przypomina nam, że słowa ‚Idźcie i głoście, są słowami nakazu misyjnego i obowiązują wszystkich ludzi ochrzczonych. Te słowa nakazu misyjnego Jezus kieruje dzisiaj do każdego z nas” – wyjaśniał biskup.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji przypomniał dzieciom, że na świecie żyje prawie 5 miliardów ludzi, którzy nie słyszeli o Chrystusie. „Obecnie w krajach misyjnych z Polski pracuje ponad 2 tys. misjonarek i misjonarzy. Ale wiele jest serc, które czekają na Ewangelię – mówił bp Mazur.

Dzieci przywiozły różańce zrobione przez siebie oraz serca, na których wyjaśniały jak realizują nakaz misyjny. „W tych różańcach jest wasz trud i wasze serce. Chce was zachęcić: odmawiajcie różaniec. To jest broń przed złem i szatanem. Bądźcie misjonarzami różańca i przyczyniajcie się do zbawienia ludzi” – apelował do dzieci bp Mazur.

Na zakończenie Mszy św. słowa pozdrowienia, w różnych językach skierowali misjonarze przebywający w Ełku. Natomiast neoprezbiterzy zachęcali dzieci do podjęcia drogi powołania. Po liturgii najmłodsi księża udzielali błogosławieństwa z nałożeniem rąk.

Ks. Dariusz Kruczyński, dyrektor diecezjalnej Caritas, przypomniał, że w tym roku organizacja przygotowała taki festyn rodzinny w 22 diecezjach.

Festyn rodzinny był bardzo bogaty w barwne prezentacje taneczne. Wiele radości dzieciom dostarczyli uczniowie SP Nr 2 z Ełku, przedstawiając misyjny spektakl. Młodzi aktorzy zabrali widzów w podróż do Afryki, aby pokazać, że na innym kontynencie mieszkają dzieci, którym każdy może pomóc.

W „Alei Misyjnej” misjonarze prezentowali stroje, muzykę, gry, zabawy, materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące misji. Można było porozmawiać z misjonarzami lub wolontariuszami misyjnymi.

I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej oraz Ogólnopolski Festyn Rodzinny były transmitowane przez telewizję Trwam, TVP 2 oraz media lokalne.

Patronat medialny objęły: TP S.A. Oddział w Olsztynie, Martyria, Radio5, Dziennik Miejski DM Ełk.