Fatima – niewielka wioska w Portugalii, której nazwa od stu lat wywołuje emocje zarówno wśród wierzących, jak i tych, którzy wątpią. Od 1917 roku dochodziło tam do niezwykłych spotkań Maryi z trójką dzieci: Łucją, Franciszkiem i Hiacyntą. Przez dziesięciolecia pojawiło się wokół tej historii wiele pytań i wątpliwości. Co więcej, objawienia te nie straciły na aktualności i dziś.

Opowieść autorstwa Icilia Feliciego, poprzez doskonale prowadzoną narrację i niewątpliwe walory literackie tekstu, przybliża fakty z życia trójki rodzeństwa z Fatimy, a zarazem wprowadza Czytelnika w nurt prowadzący do źródeł wiary. Maryja, przekazując dzieciom swoje orędzie, wzywa ludzkość do ewangelicznej przemiany życia: nawrócenia, modlitwy i pokuty, i przekonuje, że to właśnie wiara stanowi jedyny klucz do zrozumienia sensu tajemnic fatimskich.

Książka w wersji oryginalnej opisuje historię objawień i dzieje orędzia do 1978 roku. Wiadomo jednak, że tajemnice fatimskie na tle wydarzeń historycznych, które rozegrały się w kolejnych dziesięcioleciach, nabrały jeszcze większej dynamiki. Stąd niniejsze polskie wydanie uzupełnione zostało o aktualne informacje i posłowie, sięgające aż po XXI stulecie, a także komentarz pozwalający Czytelnikowi odnaleźć się w informacyjnym zgiełku.

**

Autor: Icilio Felici

Tłumacz: Adam Szymanowski

Cena detaliczna: 24,90

Numer ISBN: 978-83-7502-619-1

Format: 125 x 196 mm

Stron: 344

Oprawa: miękka

Kup książkę – Wydawnictwo Promic