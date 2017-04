.„Idźcie odważnie ku świętości” – II Harcerska Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej (zapowiedź)

Pod hasłem „Idź odważnie ku świętości” odbędzie się w sobotę i niedzielę II Harcerska Pielgrzymka do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W programie jest piesza wędrówka, nocna lub dzienna, harcerzy do Kalwarii, warsztaty i wspólna modlitwa. Mszy św. dla harcerskich pielgrzymów przewodniczyć będzie w niedzielę bp Damian Muskus OFM.

Dla drużyn harcerskich i starszoharcerskich przygotowane zostały trasy pielgrzymkowe po

Beskidzie Makowskim wraz konkretnymi zadaniami, które należy wykonać po drodze. Na wędrowników i instruktorów natomiast czekają specjalne trasy nocne, tak aby w praktyce realizowali wędrowniczą dewizę: „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż – czyli działaj!”. Na pielgrzymkę zaproszeni zostali także instruktorzy i seniorzy, którzy będą mogli włączyć się w zajęcia i program w Kalwarii.

W tym roku harcerskie pielgrzymowanie do Kalwarii Zebrzydowskiej będzie miało charakter promienisty. Organizatorzy zaproponowali drużynom kilkadziesiąt pieszych tras dziennych i nocnych. Najdłuższe z tras dziennych rozpoczynają się w podkrakowskich Mogilanach i Suchej Beskidzkiej i wynoszą 27 km. Najkrótsze liczą 11 km i rozpoczynają się w pobliskich Sułkowicach i Sosnowicach.

Wyższa poprzeczka jest ustawiona dla harcerzy wędrowników i instruktorów. Mają oni do pokonania wędrówkę nocną. „To zadanie, które zmusza do przekraczania swoich możliwości. A stawianie sobie ambitnych wyzwań jest podstawą życia duchowego” – argumentują organizatorzy, powołując się na zdanie papieża Franciszka, który podczas Światowych Dni Młodzieży przestrzegał młodych, aby nie mylili szczęścia z wygodą. Dla nich zostały opracowane nocne trasy, m.in. z Wawelu i Łagiewnik w Krakowie, z Wieliczki, Alwerni i wielu innych miejsc. Najdłużej będą szli harcerze z Krakowa, Wieliczki i Kasinki Małej – ok. 45 km. Najkrótsza trasa czeka na wyruszających z Wadowic.

Po dotarciu do sanktuarium kalwaryjskiego w sobotnie popołudnie pielgrzymi wezmą udział w Mszy św. i Drodze Światła oraz w specjalnie przygotowanych warsztatach i zajęciach grupowych. W niedzielę rano spotkają się z bp. Damianem Muskusem OFM, który będzie przewodniczył Mszy św. kończącej harcerskie pielgrzymowanie.

Po raz pierwszy harcerze wędrowali do Kalwarii w ubiegłym roku i było to dla nich duchowe przygotowanie do posługi wolontariuszy pełnionej w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Pielgrzymka odbywa się w dniu św. Jerzego, który jest patronem harcerzy. Organizuje ją Zespół ds. Wychowania Duchowego i Religijnego ZHP Chorągwi Krakowskiej wraz z Hufcem Ziemi Wadowickiej.

