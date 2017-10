II edycja akcji „Wigilia bez granic 2017”

– Akcja ma stworzyć nowy model integrowania się obcokrajowców. Chodzi o to, żeby poznawali nasze tradycje, kulturę, zwyczaje, korzenie chrześcijańskie – powiedział w rozmowie z KAI prof. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Fundacja rusza z akcją „Wigilia bez granic 2017”. Projekt zakłada przyjęcie obcokrajowców w polskich domach na wigilijnej wieczerzy.

Prof. Zbigniew Krysiak podkreślił, że akcja ma na celu rozpoczęcie systemowego procesu budowania relacji między obcokrajowcami, którzy są w naszym kraju, a Polakami. – Najpierw budowanie relacji, a później to będzie owocować w innych dziedzinach np. ekonomii. Akcja ma pomóc stworzyć nowy model integrowania się obcokrajowców. Chodzi o to, żeby poznawali nasze tradycje, kulturę, zwyczaje, korzenie chrześcijańskie – powiedział prezes Instytutu Myśli Schumana. Jak dodał, celem jest również eliminowanie zjawisk jakimi są tzw. „getta”, które tworzą obcokrajowcy po przyjeździe do obcego kraju zamykając się w swojej społeczności.

Do akcji potrzebne są grupy wolontariuszy ze wszystkich miast wojewódzkich. – Takie grupy powinny się zgłaszać, pod kierunkiem lidera w danym regionie, do biura centralnego w Warszawie, które koordynuje działalność dzieła „Wigilia bez granic” w całej Polsce – powiedział prof. Krysiak.

Wolontariusze będą zajmowali się różnymi formami promocji akcji w lokalnej społeczności, docieraniem do cudzoziemców uczących się lub pracujących w danym mieście czy regionie, motywowaniem polskich rodzin do goszczenia cudzoziemców przy wigilijnym stole oraz organizowaniem spotkań przed i po wigilii w ramach tzw. Grup Schumana. – Chcemy żeby później ci ludzie się spotykali, współpracowali ze sobą i żeby następowało tworzenie realnej wspólnoty – podkreślił prof. Krysiak.

Prezes Instytutu dodał, że wspólna wigilia to też oczekiwania od obcokrajowców, żeby nie ignorowali polskiej kultury, bo kiedy ją poznają, to nabierają do niej większego szacunku. – Tak było po pierwszej edycji „Wigilii bez granic”. Mieliśmy reakcje np. Muzułmanów, którzy po wigilii zobaczyli, że w nas żyje Bóg, że nie jest to tylko historia – zaznaczył. Do stołów wigilijnych zaproszeni są zarówno ci, którzy przyjechali do Polski niedawno, jak i ci, którzy mieszkają tu od lat.

Osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w projekcie będą mogły się zgłaszać przez stronę www.WigiliaBezGranic.pl. – Chętni, zarówno rodziny, jak i obcokrajowcy rejestrują się na stronie podając swoje dane. Ostatnim etapem jest ich łączenie. To praca dla wolontariuszy w lokalnych środowiskach – tłumaczy prof. Krysiak.

Pierwsza edycja projektu „Wigilia bez granic” zorganizowana przez Instytut Myśli Schumana odbyła się w grudniu 2016 roku. W projekcie wzięło udział kilkaset polskich rodzin, które z życzliwością i otwartością przyjęły cudzoziemców przy swoich wigilijnych stołach. Zagraniczni goście pochodzili m.in. z Turcji, Indii, Chin, Egiptu czy Armenii.

Instytut Myśli Schumana jest fundacją założoną przez prof. Zbigniewa Krysiaka 13 kwietnia 2016 roku. Fundacja ma na celu m.in. popularyzację myśli Roberta Schumana, propagowanie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym, wspieranie działań społecznych związanych z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie.