III Diecezjalna Pielgrzymka Parafialnych Zespołów Caritas w Okonku

We wspomnienie św. Brata Alberta, patrona diecezjalnej Caritas, do Okonka zjechali 17 czerwca wolontariusze z 61 parafii. Pielgrzymka stała się okazją nie tylko do świętowania, ale też do rachunku sumienia, czy wolontariusze są, tak jak nauczał św. Brat Albert, dobrzy jak chleb.

Spotkanie, które rozpoczęło się w okoneckiej parafii pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników, zainaugurowała konferencja, którą wygłosił ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. – Czy wiesz, kto w twojej parafii przymiera głodem? Kto leży obłożnie chory, płacze i duchowo cierpi? – pytał. Zachęcał, by w poszukiwaniu ludzi potrzebujących wychodzić na peryferie, nie obawiając się utraty mienia, pozycji, dobrego imienia. – Musimy zrobić wszystko, by być obecnymi, działającymi, na peryferiach świata, to znaczy naszego miasta, wsi, osiedla.

Jako szczególne wezwanie dla ludzi Caritas ks. Roda postawił pragnienie życia ubogiego. – Ubogi to znaczy bogaty, bo to Bóg go ubogaca, Bóg, który wchodzi w pustkę naszego życia – mówił kapłan. Wyjaśniał, że dotyczy to także działalności charytatywnej, ponieważ to na tym polu wolontariusze często doświadczają swojej biedy.

– Powinniśmy odkrywać ideał ubóstwa, ogołocenia naszych Parafialnych Zespołów Caritas. Niech to będzie nasze zadanie: byśmy stawali się dobrymi jak chleb, którzy nie kalkulują, nie patrzą na to, że coś nas wyjaławia, że brakuje nam dobrej komunikacji w działaniu albo że inaczej sobie ten zespół wyobrażaliśmy – podpowiadał kapłan.

Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Włodarczyk. W homilii wyjaśniał znaczenie Bożej miłości, która objawiła się przede wszystkim w danym ludziom Synu Bożym. – Skoro Bóg staje się dla nas chlebem, to i my stajemy się chlebem dla innych. Postawa, którą prezentował św. Brat Albert, jest najlepszą odpowiedzią na Bożą miłość – powiedział biskup. Na podstawie 1 Listu do Koryntian przypominał cechy miłości, które powinny być zarazem cechami każdego wolontariusza.

Biskup Włodarczyk powoływał się na osobę św. Brata Albert, który nie tylko odmalował Chrystusa na płótnie, ale przede wszystkim w swojej duszy malował obraz Chrystusa obecnego w drugim człowieku. To dlatego ogołocił się z farb i pędzli – by jako ubogi oddać się posłudze malowania czynem, to znaczy służbą wobec potrzebujących, przekonywał biskup.

Na zakończenie Mszy św. hierarcha pobłogosławił chorągwie, które tego dnia otrzymał każdy PZC. Następnie młodzieżowa orkiestra dęta z Lipki poprowadziła uczestników uroczystości przez miasto na stadion, gdzie odbył się piknik. Biesiadowaniu towarzyszyły występy zespołów muzycznych i solistów.

Nietypową atrakcją spotkania stała się loteria fantowa, w której nagrodami było 15 łóżek rehabilitacyjnych. Zwycięskie PZC będą mogły je zagospodarować w swoich parafiach. Zakup łóżek został zrealizowany ze środków pozyskanych w ramach akcji 1 proc. podatku przekazywanego na rzecz Caritas.

Pielgrzymowanie PZC to oddolna inicjatywa – wolontariusze chcą co roku wędrować po diecezji i odwiedzać nawzajem swoje zespoły. Ich pierwsza diecezjalna pielgrzymka miała miejsce w Skrzatuszu, druga w Kołobrzegu podczas diecezjalnych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, tegoroczna zaś w okoneckiej parafii pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników.