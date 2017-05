„Ikona dla Syrii” – inicjatywa charytatywna polskich ikonografów

Chcemy z serca pomóc ludziom w Syrii. Nie tylko chrześcijanom – mówi w rozmowie z KAI Roman Zięba ze wspólnoty Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia, przedstawiając projekt wystawy ikon Matki Bożej Kazańskiej i charytatywnej aukcji na rzecz Syrii. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca w Niepokalanowie.

Jak wyjaśnia Roman Zięba związany także z łódzką pracownią ikon Hermeneia, która organizuje wystawę i aukcję, pomysł zrodził się w Łodzi podczas rekolekcji z pisaniem ikony Matki Bożej Kazańskiej. Inspiracją był fakt, że historia tej ikony wiąże się nie tylko z Rosją, gdzie jest jednym z najbardziej czczonych wizerunków Maryi i Fatimą, gdzie była przechowywana po odnalezieniu na europejskim rynku, ale też z Syrią, gdzie jest popularyzowana m.in. przez współczesną mistyczkę z Damaszku Myrnę Nazzour.

– Z tej ikony wydziela się olej w święta, których daty pokrywają się w Kościele prawosławnym i katolickie, tak jak ostatnia Wielkanoc. Trwa Rok Fatimski i te wszystkie znaki zainspirowały nas do tego projektu – relacjonuje Zięba. W przygotowanie wystawy i aukcji ikon Matki Bożej Kazańskiej na rzecz Syrii włączyli się nie tylko ikonografowie z łódzkiej pracowni, ale też twórcy z innych części Polski i stolarz, który ofiarował deski do ich napisania. Na wystawie i aukcji zostanie wystawionych ok. 20 prac.

Wystawa i aukcja zatytułowane „Ikona dla Syrii” odbędzie się 6 czerwca w Niepokalanowie. Wezmą w niej udział m.in. słuchacze Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum”, a otworzy ją ks. Janusz Królikowski, autor książki „Znak jedności” poświęcony ikonie Matki Bożej Kazańskiej, który wygłosi wykład poświęcony historii tego wizerunku. Prezentowane ikony zostaną następnie zlicytowane na rzecz Syrii.

„Te pieniądze zostaną przekazane do Damaszku za pośrednictwem ks. prof. Cisły albo Caritas na ręce Myrny Nazzour. W ten sposób chcemy z serca pomóc ludziom w Syrii. Nie tylko chrześcijanom, bo Myrna modli się nie tylko za chrześcijan, ale za całą Syrię, która ogniskuje konflikty polityczne, ekonomiczne i religijne” – mówi Zięba i podkreśla, że pomysł charytatywnej aukcji spotkał się z dużo większym zainteresowaniem, niż spodziewali się jego autorzy.

Kazańska Ikona Matki Bożej należy do najbardziej czczonych ikon w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Wizerunek powstał w XVI w. w Kazaniu, a jego kult upowszechnił się po cudownym ocaleniu i odnalezieniu ikony po wielkim kazańskim pożarze w 1572 r. Wizerunek Matki Bożej Kazańskiej towarzyszył narodowi rosyjskiemu podczas wielu bitew i ważnych wydarzeń historycznych, m.in. w 1612 r., w okresie walk Moskwy z wojskami polskimi i podczas obrony przed armią szwedzką w 1609 r. W 1633 r. ikona została umieszczona w moskiewskim Soborze Kazańskim. W 1721 r. z polecenia cara Piotra I przeniesiono ją do Petersburga, gdzie w 1811 r. został wybudowany Sobór Kazański. W 1904 r. ikona zaginęła i w latach 70. została odnaleziona na rynku antykwarycznym w Europie przez założyciela Błękitnej Armii Fatimskiej Johna Hafferta. Była przechowywana w Fatimie, skąd została przekazana Janowi Pawłowi II, by ten zwrócił ją Kościołowi prawosławnemu. 28 sierpnia 2004 r. delegacja Stolicy Apostolskiej pod przewodnictwem kard. Waltera Kaspera przekazała ją podczas liturgii sprawowanej przez Patriarchę Aleksego II w Soborze Uspieńskim na Kremlu. Wcześniej Jan Paweł II pożegnał ikonę 25 sierpnia podczas nabożeństwa Słowa Bożego w watykańskiej Auli Pawła VI. Dziś ikona jest czczona m.in. w Syrii, gdzie jej wizerunek popularyzuje damasceńska mistyczka Myrna Nazzour.