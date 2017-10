Inauguracja Roku Akademickiego w WSD w Pelplinie

20 października Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie rozpoczęło 366 Rok Akademicki. Mszy św. inauguracyjnej w bazylice katedralnej przewodniczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. W homilii biskup pomocniczy Wiesław Śmigiel zachęcał, aby formacji seminaryjnej towarzyszyła „swoista caritas umysłu”. Podczas inauguracji ślubowanie złożyło sześciu nowych alumnów pelplińskiego seminarium.

We wprowadzeniu do Liturgii bp Kasyna podkreślił, że Msza św. rozpoczęła się hymnem do Ducha Świętego, aby „każdy z nas potrafił dążyć do prawdy i zgłębiał wiedzę oraz świat dany nam przez Boga”.

W homilii bp Śmigiel przypomniał, że „sercem formacji seminaryjnej jest kaplica, kierownictwo duchowe i taka atmosfera, która sprawia, że kleryk, przyszły kapłan nawiązuje osobistą relację z Panem Jezusem, aby potem mógł nią podzielić się z ludźmi”.

Nawiązując do czytań mszalnych, hierarcha wyliczył, że człowiek powołany przez Boga „musi wystrzegać się obłudy, maski”. Biskup mówił dalej, że powołanego powinien też cechować autentyczny duch ofiary i odrzucenie chciwości.

Biskup pomocniczy nawiązał do myśli św. Bernarda, który wskazywał cele zdobywania wiedzy teologicznej. Nie ma być to zdobywanie wiedzy dla wiedzy czy dla próżności. Doktor Kościoła chwalił zdobywanie wiedzy, aby zbudować siebie i innych. W tym kontekście bp Śmigiel zachęcał, żeby kierować się zasadą: „wiedzieć, aby zbudować”. Ma to być „swoista caritas umysłu”, stwierdził kaznodzieja i dodał, że „ma to być pragnienie zdobycia wiedzy z miłości, aby też z miłości przekazać innym prawdę”.

Inauguracja była kontynuowana w Bibliotece Diecezjalnej. Witając licznie zebranych gości rektor seminarium ks. prałat prof. dr hab. Wojciech Pikor nawiązał do bogatej historii pelplińskiego seminarium. Szczególnie do ostatniego 25-lecia, które wiąże się z obecnością uczelni po zreorganizowaniu diecezji w Polsce.

Ks. Pikor nawiązał też do ofiary kapłanów męczenników II wojny światowej, których Niemcy wymordowali już od pierwszych dni wojny. Podkreślił, że pamięć i wzór, który pozostawili „są żywo obecne w formacji seminaryjnej”. Dodał, że „alumni studiują w tych samych murach, które były miejscem formacji błogosławionych kapłanów”. Przypomina o tym jedna z kaplic seminaryjnych pod wezwaniem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Podczas inauguracji ślubowanie złożyło sześciu nowych alumnów pelplińskiego seminarium. Wykład inauguracyjny poświęcony reorganizacji polskich diecezji w 1992 roku wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Walkusz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W słowie zamykającym uroczystości biskup pelpliński Ryszard Kasyna akcentował potrzebę pielęgnowania ducha misyjnego, także w ramach życia diecezji. Mówił, że „przynależność do Chrystusa wzywa każdego do stawiania Jezusa Chrystusa w centrum naszego działania oraz do budowania każdej wspólnoty razem z Nim”. Hierarcha życzył alumnom, żeby „nie zapominali o żadnym z filarów formacji, którymi są życie duchowe, modlitwa, wspólnota oraz studium”.