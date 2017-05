Inspirowani Kalasancjuszem – Kongres Duchowości Młodych w Krakowie

Z okazji Jubileuszowego Roku Kalasantyńskiego Polska Prowincja Zakonu Pijarów zorganizowała Kongres Duchowości Młodych – Inspirowani Kalasancjuszem, który odbył się w dniach 28 kwietnia – 1 maja w Krakowie. Gościem specjalnym wydarzenia był o. Pedro Aguado Cuesta, przełożony generalny Zakonu Pijarów.

„Nie każdy wie, kto to jest św. Kalasancjusz, więc chcieliśmy przybliżyć postać naszego założyciela. To pierwszy cel. Drugi to powiedzieć młodemu człowiekowi o tym jak rozwijać swoją duchowość. Inspiracją miał być właśnie św. Kalasancjusz i jego przeżywanie relacji z Bogiem” – powiedział. o. Tomasz Abramowicz SP, współorganizator kongresu.

W ramach kongresu uczestnicy codziennie modlili się brewiarzem, uczestniczyli w Mszach świętych oraz konferencjach i konwersatoriach. Nie zabrakło także rozrywek – w sobotni wieczór dla młodych zaśpiewał zespół „ElendeS”, natomiast niedziela zakończyła się spacerem po Kazimierzu.

Pijarzy przygotowali również specjalne warsztaty, przybliżające duchowość św. Józefa Kalasancjusza, zatytułowane m.in. „Medytacja – głęboka modlitwa”, „Sposób poznawania siebie – asceza”, „Nieskończona cierpliwość i inne cnoty kalasantyńskie” czy „Kalasancjusz i dziecko w sztuce”.

O ascezie opowiadał młodym o. Jacek Wolan SP, duszpasterz akademicki. „Asceza w czasach Kalasancjusza była tematem bardzo istotnym. Dzisiaj pierwsze skojarzenie młodych jest raczej negatywne. Chciałem poprzez przygotowane ćwiczenia pokazać im, że asceza to sposób na odkrywanie siebie – poznanie swoich ograniczeń i możliwości, poprzez milczenie czy post, nie tylko pokarmowy, lecz dotyczących innych bodźców zewnętrznych” – wytłumaczył.

Osoby, które wzięły udział w kongresie wskazały, że była to dla nich przestrzeń do kształtowania siebie w kontekście wskazówek, jakie pozostawił św. Kalasancjusz.

„Po tym spotkaniu święty stał się dla mnie wzorem do naśladowania. To człowiek, z którego mądrości mogę korzystać nadal, zwłaszcza z tak widocznej w jego życiu prostoty i cierpliwości” – przyznał Szymon.

„Duchowość nie jest łatwym zagadnieniem, jednak pogłębianie jej w sobie jest niezwykle ważne. To, co można było zobaczyć przez ten weekend to wielkie spotkanie świadków, którzy dzielili się nawzajem swoim doświadczeniem wiary i spotkania z Chrystusem. Myślę, że spotkanie wyda odpowiednie owoce w swoim czasie” – ocenił obecny na wydarzeniu o. Pedro Aguado, generał zakonu pijarów.

Organizatorem wydarzenia byli: Duszpasterstwo Akademickie Pijarów, Polska Prowincja Zakonu Pijarów i Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie.