„Iskra Bożego Miłosierdzia” na ulicach miast archidiecezji częstochowskiej

Na skrzyżowaniach ulic w Częstochowie, Zawierciu, Myszkowie, Wieluniu i Radomsku o godz. 15. zgromadzili się wierni, a wśród nich dzieci, młodzież, rodziny z małymi dziećmi, także osoby bezdomne, kapłani i wiele osób życia konsekrowanego, by z koronką w ręku wołać o Boże Miłosierdzie dla siebie i całego świata. Archidiecezja częstochowska po raz kolejny wzięła udział w modlitewnej akcji „Iskra Bożego Miłosierdzia”.

W Częstochowie wierni modlili się w Alejach Najświętszej Maryi Panny, ul. Wolności „Kwadraty”, na Placu Biegańskiego, ul. Waszyngtona, ul. Śląskiej przy Urzędzie Miasta, ul. Pułaskiego, Alei Jana Pawła II „Trójkąt”, ul. Klasztornej, ul. Bpa Teodora Kubiny, ul. Dąbrowskiego, Alei Jana Pawła II, ul. 3 Maja, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Słowackiego, ul. Ogińskiego, ul. Rakowskiej, ul. Bohaterów Katynia.

– Bożemu Miłosierdziu polecaliśmy kapłanów, kraje Bliskiego Wschodu oraz nasze parafie i rodziny. Ufamy, że Pan został uwielbiony w naszych sercach – powiedziała KAI Agnieszka Armacińska z Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji.

– Spotykamy się w Godzinie Miłosierdzia, w której Bóg daje nam tak wiele łask, to tak jakby była wielka promocja, iż wystarczy przyjść, otworzyć ręce i wziąć od Niego. Nikt nie może włożyć nikomu nic w zaciśnięte pięści – podkreśliła s. Ewelina Dudzik, uczestnicząca w modlitwie na Placu Biegańskiego.

– Gdy otwierają jakąś promocje w supermarkecie to wszyscy tam biegną. To czemu tak niewielu chce wszystko od Boga. A On chce dawać, to Jego radość – dodała s. Ewelina.

Na zakończenie modlitwy na tzw. „Kwadratach” jej uczestnicy rozdawali przechodniom różańce – poinformowała KAI Jowita Kostrzewska, uczestnicząca w modlitwie.

Na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i ul. ks. Jerzego Popiełuszki modliły się siostry urszulanki oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia pracujące w Domu Księży Emerytów. W modlitwie wzięli również udział dziennikarze i pracownicy tygodnika katolickiego „Niedziela” wraz z Lidią Dudkiewicz, redaktor naczelną tygodnika. – 28 września o godz. 15 świat znowu się zatrzymał. Na ulicach i placach miast, na wiejskich drogach, w kościołach, w miejscach pracy, w prywatnych mieszkaniach chwyciliśmy za różańce, aby prosić o Boże Miłosierdzie dla nas i dla całego świata, pędzącego często na zatracenie – powiedziała KAI Lidia Dudkiewicz.

– Wszyscy potrzebujemy takiego zatrzymania, aby odważnie powiedzieć publicznie, że światem rządzi Bóg. Z Częstochowy, spod Jasnej Góry, a więc spod Serca Matki, posłaliśmy iskrę Miłosierdzia z nadzieją, że na nowo zapali świat dla Boga – dodała redaktor naczelna „Niedzieli”.

W Zawierciu wierni spotkali się na placu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, przy fontannach. Tutaj modlitwę zorganizował Zespól ds. Nowej Ewangelizacji i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

W Radomsku mieszkańcy miasta modlili się na Placu 3 maja, na Osiedlu Tysiąclecia i na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Leszka Czarnego. W Wieluniu wierni modlili się na Placu Legionów. Natomiast w Myszkowie na wspólną modlitwę zaprosiła parafia pw. św. Stanisława biskupa i męczennika. Wierni modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia na skrzyżowaniach ulic: PCK z 3 Maja ( skwer przy krzyżu ), na Placu Dworcowym (obok Dworca PKP), na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Sikorskiego, ul. Krasickiego z ul. Piękną.

Koronce do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast archidiecezji częstochowskiej patronował Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej.

Od kilku lat, wierni co rok spotykają się na modlitwie 28 września w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny.