Iskra Miłosierdzia także za kratkami

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wiele miejscowości włączyło się w ogólnopolską akcję „Iskra Miłosierdzia”. Modlili się także osadzeni w Zakładzie Karnym w Czarnem. – Więźniowie są odizolowani od świata, ale nie wypadli poza nawias Kościoła – mówi ks. Marcin Gajowniczek, kapelan.

Duszpasterz w Zakładzie Karnym w Czarnem cieszy się, że wśród jego podopiecznych znaleźli się chętni do włączenia się w akcję. W kaplicy stawiło się kilkunastu osadzonych. – Dla więźniów to także zatrzymanie się w codzienności: przerywają pracę, rezygnują z wyjścia na spacerniak, szybciej jedzą obiad – mówi ks. Gajowniczek.

– Oni także są częścią Kościoła powszechnego. Odbywają kary za popełnione w świecie przestępstwa, są odizolowani od tego świata, ale nie wypadli poza nawias Kościoła: modlą się, korzystają z sakramentów, przeżywają wiarę – dodaje duszpasterz.

W Koszalinie, wierni zgromadzili się m.in. przy Domu Miłosierdzia Bożego, niedaleko ruchliwego skrzyżowania dwóch ważnych ulic w mieście.

– Jesteśmy tu też, aby pokazać, że nie wstydzimy się naszej wiary, dlatego nie ograniczamy się z modlitwą tylko do miejsc sakralnych takich, jak kaplice i kościoły. Wychodzimy na ulice, żeby powiedzieć światu, że wierzymy w Boże Miłosierdzie – mówi s. Zofia Piotrowska ze zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, która prowadziła modlitwę.

Wśród uczestników były osoby w różnym wieku. Oprócz intencji ogólnopolskich, niektórzy z nich przyszli, aby prosić Boga o miłosierdzie w ważnych dla siebie sprawach. – Kochamy Jezusa i przyznajemy się do Niego na co dzień. On nas prowadzi, Jemu powierzamy nasze sprawy, modlimy się do Niego w naszych potrzebach. Dzisiaj szczególnie prosimy o cud pracy – dzieli się Eliza Wiśniewska, która na modlitwę przed Dom Miłosierdzia przyszła z mężem i niedawno narodzonym synem.

Wierni w ramach akcji „Iskra Miłosierdzia” gromadzili się w wielu miejscowościach w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, m.in. w: Słupsku, Pile, Kołobrzegu, Białogardzie, Darłowie, Bobolicach, czy Rymaniu.