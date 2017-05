IV Kongres Rodzin: Jacek Pulikowski o zadaniach męża i ojca

Druga stacja IV Kongresu Rodzin diecezji legnickiej odbyła się w Lubinie. Pierwszy dzień święta rodzin odbył się w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbe. Do południa w parafialnej sali teatralnej z jedną grupą małżonków spotykał się Jacek Pulikowski, znany i ceniony propagator życia małżeńskiego. W swoich dwóch wystąpieniach mówił m.in. o roli i zadaniach męża i ojca w rodzinie, o budowaniu autorytetu i umacnianiu relacji rodzinnych między rodzicami i dziećmi.

Omawiając zagadnienia związane z życiem małżeńskim Jacek Pulikowski zachęcał zgromadzonych do nieustannego uczenia się i poznawania potrzeb współmałżonka. Podkreślił przy tym wielką rolę miłości, która powinna być darem składanym z samego siebie drugiej osobie.

Druga grupa uczestników spotkania zgromadziła się w pobliskiej szkole podstawowej, gdzie odbyły się warsztaty dla rodzin dotyczące rozpoznawania i uczenia się języków miłości w małżeństwie i rodzinie. Warsztaty te prowadziła Marzena Tkocz z Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizująca się w programach edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców. Warsztaty te miały wyjątkową formę, prowadzony były zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Opieką nad najmłodszymi uczestnikami zajęli się przedstawiciele wspólnoty „Rodzin Nazaretańskich”.

Dopełnieniem tego dnia była Eucharystia sprawowana w kościele parafialnym pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Marka Mendyka. W homilii mszalnej Ksiądz Biskup nawiązał do setnej rocznicy objawień w Fatimie. „Objawienia fatimskie wskazują na Eucharystię i nabożeństwo do Matki Bożej, jako drogę na pokonanie zagrażającego nam nieszczęścia. Przyszłość jednak nie jest jakimś nieuchronnym fatum, przed którym nie ma ucieczki. Jeżeli Pan Bóg ukazuje nam przyszłość, to nie dla zaspokojenia naszej ciekawości, ale w celu zmobilizowania nas do nawrócenia i modlitwy” – mówił.

Zwracając się zaś do małżonków obecnych na Mszy św. powiedział: „wasza więź małżeńska, wasza miłość ma być odwzorowaniem miłości Pana Boga do człowieka, a także miłości Jezusa Chrystusa do Kościoła. To jest wzór miłości dla was. Miłość Boga jest przeogromna, nieskończona. Patrzcie na Jezusa! Oddał życie za każdą i każdego z nas. Tak nas pokochał, że zgodził się oddać za nas swoje życie. Macie zatem wspaniały wzór do naśladowania. Miłość, która łączy wasze serca, powinna być odwzorowaniem miłości Boga do ludzi i miłości Chrystusa do Kościoła”.

Na zakończenie dodał: „jako duszpasterze będziemy się modlić, żebyście po tych kongresowych doświadczeniach wrócili do swoich domów z odnowioną miłością małżeńską i byście mogli dalej tę piękną miłość Boga do człowieka i Chrystusa do Kościoła odwzorowywać w swoich małżeństwach i rodzinach”.

Po homilii wszyscy zgromadzeni małżonkowie odnowili swoje śluby małżeńskie. Znakiem tego wydarzenia był okolicznościowy dyplom, który wręczył każdej parze bp Marek Mendyk.

Na zakończenie pierwszego dnia kongresowego w Lubinie swoim świadectwem podzielili się państwo Lilianna i Leszek Sobótkowie, którzy jako małżeństwo kilka lat spędzili na misjach w Liberii i Zambii.

Drugi dzień Kongresu Rodzin w Lubinie będzie okazją do zamanifestowani wartości życia ludzkiego i rodzinnego podczas kolejnego Marszu dla Życia i Rodziny. Marsz ten wyruszy z kościoła św. Jana Bosco, od księży Salezjanów po Mszy św. o g. 14,15.Zakończy się na lubińskich Błoniach koncertem ewangelizacyjnym w wykonaniu zespołu „Moja rodzina” z Płocka.

IV Kongres Rodzin odbywa się pod hasłem „Radość miłości w małżeństwie i rodzinie”. Tym razem rodziny diecezji legnickiej gromadzą się w trzech miejscach, w Bolesławcu, Lubinie i w Legnicy. Zakończenie Kongresu będzie miało miejsce w legnickiej katedrze 4 czerwca. Wtedy z wiernymi spotka się ugandyjski charyzmatyk o. John Bashobora.

IV Kongres Rodzin stanowi kolejny etap przygotowań do Światowego Spotkania Rodzin z Ojcem Świętym w 2018 roku w Dublinie.