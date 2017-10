W dniach 23–26 listopada 2017 r. na Jasnej Górze odbędzie się IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Będzie poświęcony tematyce pracy duszpasterskiej wśród ludzi młodych, a szczególnie przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

„Kongres to wielka szansa na to, by obudzić myślenie i troskę o ludzi młodych w okresie ich przygotowań do sakramentu bierzmowania. Musimy uderzyć się w piersi i powiedzieć, że w ostatnich latach trochę brakowało pomysłu na to, jak pracować z młodymi w procesie przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej – mówi ks. Michał Olszewski SCJ. – Okazuje się jednak, że wiele środowisk wypracowało różnorodne formy dające możliwość nie tylko przekazania niezbędnej wiedzy, ale również spotkania młodych z Bogiem żywym” – dodaje rzecznik prasowy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji, który współorganizuje wydarzenie.

Kongres będzie przebiegał pod hasłem: „Bierzmowanie – matura czy inicjacja chrześcijańska? Bierzmowanie – między mistagogią a misją”. Jak podkreśla abp Grzegorz Ryś, bierzmowanie jest sakramentem inicjacji chrześcijańskiej, zatem jego przyjęcie jest punktem wyjścia, a nie dojścia. „Niczego nie zamyka, raczej wszystko otwiera w życiu wiary” – mówi przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP.

Wśród mówców wydarzenia znajdą się, m.in. abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, abp Grzegorz Ryś, nowy metropolita łódzki i przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP, bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego przy KEP, o. Augustyn Pelanowski, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Zakonu Paulinów w Krakowie, Szymon Grzelak z warszawskiego ośrodka Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld zajmującej się wsparciem rodziny, wychowaniem młodzieży oraz pomocą dla pedagogów i nauczycieli, ks. Krzysztof Guzowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Obok wykładów ważne miejsce w pastoralnej części Kongresu zajmą warsztaty – prezentacja wielu nowych (ale już sprawdzonych) metod pracy z kandydatami do bierzmowania – stosowanych z sukcesem tak w Polsce, jak i za granicą. „W zasadzie Kongres ten moglibyśmy z powodzeniem nazwać Kongresem nadziei” – komentuje ks. Olszewski.

„Wierzę, że Kongres będzie stanowił też świetną okazję do spotkania ludzi współtworzących środowiska nowej ewangelizacji ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w katechizację: księżmi, katechetami świeckimi, osobami życia konsekrowanego, animatorami małych parafialnych grup formacyjnych” – mówi abp Grzegorz Ryś.

Tradycyjnie, jak w czasie poprzednich kongresów, tak i tym razem będzie to czas wspólnych rekolekcji dla ewangelizatorów, którym towarzyszyć będzie ewangelizacyjne wyjście – tym razem do młodych Częstochowskiego Kościoła.

Organizatorami IV Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji są Zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP oraz Archidiecezja Częstochowska i ojcowie paulini.

Poprzedni Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji odbył się dwa lata temu w Skrzatuszu i dotyczył ewangelizacji środowisk wiejskich.

Szczegóły i zapisy na stronie internetowej www.kongres.bierzmowanie.org.