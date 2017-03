„Ja, Daniel Blake” laureatem nagrody filmowej SIGNIS 2016

Film „Ja, Daniel Blake” brytyjskiego reżysera Kena Loacha, został uhonorowany nagrodą Międzynarodowej Organizacji Mediów Katolickich SIGNIS jako najlepszy film europejski w 2016 roku. Jest to wzruszająca i pełna humoru historia starszego człowieka, który stracił pracę. Sam bezrobotny, narażony na upokorzenia ze strony bezdusznych pracowników socjalnych decyduje się pomóc samotnej matce wychowującej dwójkę dzieci. Ten film o ludziach zepchniętych na margines, walczących o przetrwanie i godność, otrzymał już Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes.

W filmie „Ja, Daniel Blake”, 80-letni reżyser Ken Loach przedstawia z największym kunsztem artystycznym historię starszego mężczyznę, który nie ugina się pod ciężarem swojej własnej sytuacji, ale jeszcze pomaga rodzinie, podobnie jak on dotkniętej marginalizacją i biedą. „Jak dobry samarytanin okazuje zainteresowanie losem innych ludzi, co każdemu człowiekowi jest równie potrzebne jak pomoc materialna” – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody filmowi.

Dwa inne filmy nagrodzone przez SIGNIS to pokazywany już w naszych kinach ”Toni Erdmann”, nominowany do Oscara obraz niemieckiej reżyserki Maren Ade oraz włoski film dokumentalny Gianfranco Rosiego „Fuocoammare” (Ogień na morzu). Opowiada on o życiu rodziny włoskich rybaków oraz o uchodźcach z Afryki, zatrzymujących się w drodze do Europy na wyspie Lampedusa. Film ten otrzymał główną nagrodę – Złotego Niedźwiedzia – 66. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie oraz Nagrodę Ekumeniczną i filmową Nagrodę Amnesty International. Wyróżniono też pokazywany już w Cannes “Bacalaureat” Rumuna Cristiana Mungiu.

SIGNIS Europa, która ma swoje organizacje członkowskie w 23 krajach, od 2008 przyznaje nagrodę za najlepszy film roku. Celem tej nagrody jest wyróżnienie filmów o wysokiej wartości artystycznej, ale także podejmowanej przez nie poważnej tematyki etycznej. Międzynarodowego Katolickiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS, które w 2016 r. obchodziło 65-lecie istnienia, jest obecne w ponad 140 krajach świata. Tylko w roku 2015 zrealizowało 257 projektów duszpasterskich, a w ciągu ostatnich 10 lat utworzyło ponad 40 rozgłośni radiowych i lokalnych telewizji.