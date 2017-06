Jajecznica na Zielone Świątki wśród górali Beskidu Śląskiego

W domach górali Beskidu Śląskiego w uroczystość Zesłania Ducha Świętego smażono świąteczną jajecznicę. Tradycja ta jest wciąż żywa wśród niektórych przedstawicieli społeczności ewangelickich i katolickich na tym terenie.

Małgorzata Kiereś, etnograf z Wisły, zwraca uwagę, że jest to zwyczaj nie tylko rodzinny, ale ma stałe miejsce w wielu społecznych stowarzyszeniach działających w tym regionie. Przypomina, że tradycja nakazuje, by nie jeść świątecznej jajecznicy łyżką. „Przestrzegano tej zasady i każdemu nakładano jajecznicę na zwyczaj wkładania wielkanocnej palmy do czterech rogów pól, aby zapewnić urodzaj. Niektórzy robili to na św. Jana” – pisze w swej książce poświęconej zwyczajom pogranicza polsko-czesko-słowackiego.

Zwyczaj ten częściowo przetrwał w okolicach Wisły, Ustronia czy Goleszowa. Jajecznicę smaży się wśród dużej grupy przyjaciół i sąsiadów na ognisku lub grillu. Usmażoną jajecznicę z kilkudziesięciu jaj nakłada się na grube kromki chleba.

Jak podkreśla Kiereś, w kalendarzu dorocznej obrzędowości w okresie wiosny Zielone Świątki były świętem o proweniencji pasterskiej.