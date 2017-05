Jaką prasę katolicką czytają najmłodsi?

„Ola i Jaś”, „Anioł Stróż”, „Mały Gość Niedzielny”, „Promyczek Dobra” – to tylko niektóre propozycje katolickich pism dla najmłodszych, które bawią, uczą i wychowują. Są także pomocne rodzicom i nauczycielom w ich pracy wychowawczej.

„Ola i Jaś” to tygodnik katolicki dla najmłodszych, ukazujący się od 2009 r., przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Do każdego numeru, liczącego 16 stron, dołączona jest tekturowa wycinanka. Pismo stanowi dużą pomoc dla rodziców, katechetów oraz wychowawców w przedszkolu.

Kolejną propozycją, zwłaszcza dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej jest miesięcznik „Dominik idzie do I Komunii Świętej”. 32 – stronicowe pismo skupia się na tematyce katechetycznej, wyjaśniającej i uzupełniającej tematy proponowane w katechizmach oraz części edukacyjno-rozrywkowej, zawierającej ciekawe artykuły dotyczące przyrody, podróży, historii, a także komiksy i krzyżówki.

Do każdego numeru dołączona jest płyta CD z modlitwami, filmami i innymi materiałami pomagającymi utrwalić treści obowiązujące pierwszokomunijne dzieci oraz „słowo dla rodziców”, aby wesprzeć ich przygotowanie do tego ważnego wydarzenia w życiu ich dzieci.

„Promyczek Dobra” to pismo dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Miesięcznik jest bogato ilustrowany i zawiera urozmaicone artykuły dla dzieci, zarówno o treściach religijnych, jak i wspomagających rozwój intelektualny. Redakcja pamięta również o rozrywce dla dzieci, a dla autorów prawidłowych odpowiedzi w konkursach przewidziane są atrakcyjne nagrody.

W grudniu nakładem Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej Promyczek, ukazał się również pierwszy numer „Małego promyczka”, czasopisma skierowanego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jest pierwszym, niosącym wartości chrześcijańskie miesięcznikiem dla tak małych dzieci, którego celem jest rozwijanie wrażliwości dziecka na dobro i drugiego człowieka. Każdy numer zawiera porcję łamigłówek, zadań oraz materiałów do prac techniczno-plastycznych.

„Anioł Stróż” to katolicki miesięcznik skierowany do dzieci w wieku szkolnym, założone w 1911 r. przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Celem pisma jest przybliżenie dzieciom Boga, a także dziejów świętych, ludzi Kościoła i nauki Kościoła o aniołach.

Motywem przewodnim pisma jest tytułowy Anioł Stróż, obecny w świecie w różnych rolach oraz wizjach jako istota zbliżająca do Boga. Miesięcznik podejmuje tematy związane z Ewangelią, historią Polski, a także ciekawostki przyrodnicze, fotoreportaże, rebusy i konkursy. Do periodyku dołączana jest również płyta CD z audycjami religijnymi.

Pismem adresowanym dla starszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum jest „Mały Gość Niedzielny”. Każdy numer oprócz tekstów z dziedziny historii, nauki i sztuki bezpośrednio nawiązuje do bieżących wydarzeń roku liturgicznego. Miesięcznik zawiera dział „Domowe Korepetycje”, a także liczne łamigłówki, dowcipy i konkursy. „Mały Gość Niedzielny” jest również dostępny w formie elektronicznej.

Pismo „KNC – Króluj Nam Chryste”, to jedyny ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów i lektorów. Pierwsza część periodyku tzw. „z komżą” ma pomóc w formacji duchowej. Zawiera m.in. informacje o świętych, tłumaczenia pojęć biblijnych czy kalendarium. Druga część „bez komży” zapewnia wysokiej jakości wiedzę, ale i rozrywkę, z zakresu nauki, sportu, filmu, muzyki, motoryzacji i komputerów oraz opisuje niezwykłe pasje poszczególnych ministrantów. W każdym numerze znajduje się także minilekcjonarz z czytaniami i psalmami na każdy dzień.

„Mały Przewodnik Katolicki” to miesięcznik adresowany do dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 11 lat. Powstał w 1897 r. i jest jednym z najstarszych miesięczników w Polsce. Głównym założeniem pisma jest troska o formację dziecka – duchową, intelektualną i patriotyczną. Młody czytelnik znajdzie w nim m.in. „skarbczyk wiary”, spotkania z Ewangelią, prezentacje postaci biblijnych, bajki, recenzje wartościowych książek, fotoreportaże, dobre rady i podpowiedzi, jak żyć, żeby wyrosnąć na dobrego i mądrego człowieka.

Pismo wychodzi także naprzeciw duszpasterzom, katechetom i wychowawcom, stanowiąc doskonałą podstawę do przygotowania scenariuszy lekcji wychowawczych, katechez i spotkań rodzinnych.

Dwumiesięcznik „Moje Pismo Tęcza” skierowany jest do dzieci od 4 do 8 lat. Celem pisma jest pomoc rodzicom, dziadkom, katechetom w prowadzeniu dialogu nt. wiary. Periodyk obejmuje dodatek pedagogiczny dla dorosłych opiekunów dziecka, zawierający zachętę do poruszenia z dzieckiem konkretnego tematu oraz opis konkretnych potrzeb psychicznych dziecka na danym etapie rozwojowym.

„Moje Pismo Tęcza” nawiązuje także do wydarzeń liturgicznych oraz uczy małoletnich, jak przeżywać dany okres świąteczny.

Swoje pismo wydaje również Papieskie Dzieło Misyjne. Kolorowy dwumiesięcznik „Świat Misyjny”, skierowane jest do dzieci ze szkół podstawowych. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania misjami i poczucia solidarności z pokrzywdzonymi dziećmi w świecie.