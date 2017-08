Janów Lubelski: blisko 400 uczniom uroczyście przekazano wyprawki szkolne

Dla blisko 400 uczniów z 33 parafii uroczyście przekazane zostały ufundowane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej tornistry z wyprawkami szkolnymi podczas diecezjalnego finału dobroczynnej akcji pn. „Tornister pełen uśmiechu”, który odbył się 30 sierpnia w Janowie Lubelskim.

Przekazanie plecaków dla uczniów odbyło się w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej. Przybyli po nie uczniowie wraz z dyrektorami szkół, nauczycielami, katechetami i rodzicami.

Nowe przybory szkolne i plecaki pobłogosławił bp Krzysztof Nitkiewicz, który patronuje tej akcji i kilka dni wcześniej wraz z wolontariuszami przygotowywał je osobiście.

– Ilekroć zrywamy z logiką egoizmu, możemy zrobić dużo więcej i lepiej. To jest droga wskazana przez Chrystusa. Ona prowadzi do sprawiedliwości społecznej i do budowania wspólnoty. Z kolei kurczowe trzymanie się własnych racji, myślenie w kategoriach „żeby było mi dobrze”, niesie zawsze destrukcję. Niech dzisiejsze spotkanie będzie zachętą do rozejrzenia się wokół siebie i do zrobienia czegoś dobrego dla innych – podkreślił bp Krzysztof Nitkiewicz podczas podsumowania akcji.

Caritas Diecezji Sandomierskiej wraz z parafiami oraz wieloma dobroczyńcami przygotowała blisko 400 wyprawek szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci.

Ks. Bogusław Pitucha, dyrektor diecezjalnej Caritas podkreślił, że celem ogólnopolskiej akcji jest pomoc rodzinom, a szczególnie dzieciom w przygotowaniu na nowy rok szkolny.

– Poprosiliśmy księży, katechetów i dyrektorów szkół, aby pomogli w dotarciu do takich rodzin i zakwalifikowaniu dzieci, które takiej pomocy potrzebują. Następnie rozpoczęliśmy gromadzenie przyborów potrzebnych na konkretnym etapie szkolnym. W tym roku do akcji dołączyło 33 parafie, które zgłosiły potrzebę wsparcia dzieci w przybory szkolne. Wspólnie przygotowaliśmy blisko 400 wyprawek szkolnych – poinformował ks. Bogusław Pitucha.

Oprócz parafii chęć skorzystania ze wsparcia w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów” zgłosiła Niepubliczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Spośród parafii największa liczba dzieci została zakwalifikowana z Raniżowa, Spie, Janowa Lubelskiego (obydwie parafie), Tarnobrzega z parafii Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Do Caritas wpłynęły także pojedyncze podania od osób indywidualnych.

Uroczystości wręczenia wyprawek szkolnych towarzyszył festyn, podczas którego dzieci bawiły się wspólnie z zespołem „Trio z Rio”.