Jarocin: pierwsza Msza św. w kościele Matki Bożej Fatimskiej i św. Jana Pawła II

Pierwszą Mszę św. w budującym się kościele Matki Bożej Fatimskiej odprawił dziś bp Edward Janiak. Biskup kaliski poświęcił świątynię i dokonał wmurowania kamienia węgielnego przywiezionego z Fatimy. Parafii przyznano drugi tytuł – św. Jana Pawła II.

Uroczystość odbyła się w 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, 25. rocznicę utworzenia diecezji kaliskiej i 20. rocznicę powołania do istnienia parafii.

W homilii biskup kaliski podziękował wiernym za podjęcie trudu budowy kościoła. – Świątynia jest wyrazem miłości do Pana Boga mieszkających tutaj wiernych, ale pamiętajmy, że najważniejszy jest żywy Kościół. Nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdziemy słów, żeby Pan Bóg domagał się od nas bogatych świątyń, złoceń w kościele, On chce w nas mieszkać i to jest ogromne wezwanie duszpasterskie, żeby tę wiarę przekazywać i do tego potrzebna jest świątynia – mówił celebrans.

Prosił parafian, aby w każdą niedzielę wypełniali kościół. – Teraz czeka was wielkie zadanie, żeby ta świątynia była wypełniona. Starajcie się, żeby w tej świątyni nie było pustych miejsc podczas Mszy św. niedzielnej. Bardzo ważny jest żywy Kościół – zaznaczył kaznodzieja.

Odwołując się do objawień Matki Bożej w Fatimie zachęcał do modlitwy różańcowej. – Maryja prosiła, byśmy brali różaniec do ręki, byśmy pokutowali i wypraszali Boże Miłosierdzie – przekonywał hierarcha.

Parafię Matki Bożej Fatimskiej erygowano 1 października 1997 r. wydzielając ją z trzech parafii: Chrystusa Króla i św. Antoniego w Jarocinie oraz św. Mikołaja Biskupa w Siedleminie. Wtedy też ustanowiono proboszcza, którym do dzisiaj jest ks. kan. Andrzej Piłat.

Tymczasowa kaplica, której nadano wezwanie Matki Bożej Fatimskiej oraz plac pod budowę kościoła zostały poświęcone 8 lutego 1998 r.