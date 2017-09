Jarosław: Pielgrzymka Róż Żywego Różańca z archidiecezji przemyskiej

W jarosławskiej kolegiacie, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin, zgromadzili się w sobotę członkowie Róż Żywego Różańca z całej archidiecezji przemyskiej. Modlitwie przewodniczył abp Adam Szal.

W kazaniu metropolita przemyski nawiązał do opisów Ewangelii mówiących o Matce Bożej oraz do objawień fatimskich. Mówił, że Maryja daje nam trzy lekcje. Pierwszą jest lekcja pokory. – Wiedząc, że została wybrana i wyposażona w tak wielkie łaski, mówi: „Oto ja Służebnica Pańska”. A pokora jest początkiem i matką wszystkich cnót. Pokora jest nieodzowna do zbawienia – podkreślił.

Matka Boża – jak wskazywał hierarcha – uczy także miłości do Pana Boga i do ludzi. Trzecią lekcją jest wezwanie do przebudzenia i wyjścia z marazmu. – Trzeba poprzez to przebudzenie stanąć po stronie Pana Boga, trzeba obudzić w sobie powołanie do świętości, które jest w nas zakodowane od momentu chrztu świętego. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być świętymi i walczyć z grzechem – mówił.

Metropolita przemyski wskazał także, że orędzie fatimskie budzi nadzieję, bo – wprawdzie można na nie patrzeć z perspektywy katastrof – ale należy raczej dostrzec, że świat nie jest skazany na unicestwienie i bezduszne zakończenie istnienia. – Świat jest powołany do zbawienia i my mamy mieć nadzieję w Bogu, do którego Maryja nas prowadzi – podkreślił.

Kaznodzieja zaznaczył także, że Maryja wzywa nas do ewangelizacji tam, gdzie się znajdujemy.

Abp Szal wskazywał, że trzeba modlić się o pokój – ale w pierwszej kolejności o pokój w sercu i pokój między nami. – Trzeba modlić się o to, abyśmy wspólnym wysiłkiem budowali lepszą przyszłość, ale przede wszystkim, abyśmy nie zatracili naszej wierności Ewangelii – powiedział.

Hierarcha przyznał, że zło jest między ludźmi, ale narzędziem do walki z nim jest różaniec. – Ten kąkol się pojawia. Trzeba wyruszyć na pokonanie tego zła z niezwykłym orężem, jakim jest różaniec. Stąd też bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy nie wstydzą się modlitwy różańcowej, którzy biorą do ręki różaniec, aby był orężem w walce o dobro, o świętość oraz zbawienie swoje i całego świata – mówił.

Pielgrzymka odbywała się pod hasłem: „Idźcie z różańcem w ręku i głoście”. Mszę św. poprzedziła katecheza oraz nabożeństwo różańcowe oparte o orędzie fatimskie.

Pielgrzymka Róż Żywego Różańca z archidiecezji przemyskiej odbywa się co roku w ostatnią sobotę września. Za każdym razem jej gospodarzem jest inna parafia.