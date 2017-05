Jasna Góra: 13 maja specjalny telemost z Fatimą i innymi sanktuariami świata

Specjalny telemost modlitewny Jasnej Góry z Fatimą i innymi sanktuariami maryjnymi na świecie odbędzie się już w najbliższą sobotę 13 maja. Różaniec poprzedzi wielkie „Wielbienie z Maryją Królową”, którego centralnym punktem będzie Msza św. celebrowana przez abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W roku jubileuszu 300-lecia koronacji jasnogórskiego Obrazu, dla Królowej ułożony zostanie z białych róż dywan, symbol miłości, czci i wierności. Paulini zachęcają do duchowej mobilizacji i przybycia na Jasną Górę.

O. Mariusz Tabulski, definitor Generalny Zakonu Paulinów podkreśla, że uroczystość 13 maja, 100-lecie objawień fatimskich upływać będzie w ścisłej łączności z papieżem Franciszkiem, który tego dnia modlić się będzie w tym portugalskim sanktuarium. Zauważa, że duchowość fatimska i jasnogórska wzajemnie się „uzupełniają”. – To jest ten sam duch Matki Bożej wzywającej nas do przemiany życia, do nawrócenia – podkreśla o. Tabulski i dodaje, że „Ona była i wciąż jest nam pomocą”.

„Wielbienie z Maryją Królową” rozpocznie się na Błoniach Jasnogórskich 13 maja o godz. 14.00. Każdy pielgrzym proszony jest o zabranie ze sobą róży. Z przyniesionych kwiatów ułożony zostanie dywan jako symbol naszej miłości, czci i wierności względem Maryi Królowej, bo „wraz z Nią chcemy radośnie uwielbić Boga”.

W programie czuwania: różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.30 Msza święta, którą celebrować będzie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i on także wygłosi kazanie. Po Mszy św. rozpocznie się muzyczne wielbienie. W wydarzeniu udział wezmą muzycy z całej Polski, sam chór liczyć ma ponad 350 osób, orkiestra symfoniczna, sekcja jazzowa, soliści, aktorzy i grupa tancerzy. Całość poprowadzi Leopold Twardowski, charyzmatyczny kompozytor i poznański artysta, który w ubiegłym roku przygotowywał uwielbienie w 1050. rocznicę chrztu Polski.

Jako „coś niezwykłego” określa o. Tabulski telemost modlitwy między sanktuariami maryjnymi świata, do którego zaproszona została również Jasna Góra. Apelem Jasnogórskim rozpocznie się modlitwa różańcowa i czas medytacji z papieżem Franciszkiem. Z Częstochowy, narodowego sanktuarium Polaków poprowadzona zostanie i transmitowana na cały świat tajemnica Wniebowstąpienia Pana Jezusa. W modlitwie, obok Fatimy i Jasnej Góry, wezmą udział także: Bazylika Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie, Bazylika Matki Bożej Większej we Włoszech i Sanktuarium Matki Bożej w Luján w Argentynie.

– To powinna być dla nas wszystkich i dla świata okazja do wielkiej mobilizacji duchowej, by moce złego nie zwyciężyły – podkreśla Definitor Generalny Zakonu Paulinów i dodaje, że „diabeł chce wciąż nas przekonywać o swoim zwycięstwie, a modlitwa pokorna wraz z Maryją wzywa nas, byśmy w tej walce duchowej uczestniczyli i mieli doświadczenie radości ducha w zwycięstwie”. Paulin zauważa, że „widzimy wiele czarnych scenariuszy i interpretacji wydarzeń w świecie, w Polsce, więc tym bardziej potrzebujemy modlitwy o pokój i za naszą Ojczyznę”.

13 maja na Jasnej Górze zawsze jest także okazją do modlitwy dziękczynnej za cudowne ocalenie życia Jana Pawła II z zamachu w 1981 r. na placu św. Piotra. Paulini przypominają, że to w częstochowskim sanktuarium papież z Polski pozostawił przestrzelony pas swojej sutanny ze śladami krwi. Ta jedna z najcenniejszych relikwii świętego znajduje się w srebrnej, przeszkolonej szkatule w ołtarzu jasnogórskim, tuż przy Cudownym Obrazie Matki Bożej.

Przestrzelony pas został złożony na Jasnej Górze przez Jana Pawła II 19 czerwca 1983 r. Papież przekazał go jako wotum za ocalenie życia. Tak mówił wówczas do Najświętszej Maryi: „W dniu 13 maja minęło dwa lata od tego popołudnia, kiedy ocaliłaś mi życie. Było to na placu św. Piotra. Tam, w czasie audiencji generalnej, został wymierzony do mnie strzał, który miał mnie pozbawić życia. Zeszłego roku w dniu 13 maja byłem w Fatimie, aby dziękować i zawierzać. Dziś pragnę tu, na Jasnej Górze pozostawić jako wotum widomy znak tego wydarzenia, przestrzelony pas sutanny”.

Św. Jan Paweł II zaznaczył wtedy, że jego życzeniem jest, aby nie pokazywać ludziom tego znaku tak tragicznego wydarzenia: „Niech on będzie tu, ale go nie pokazujcie do oglądania” – powiedział do paulinów.

Dopiero w 2004 r. na specjalną prośbę przeora Jasnej Góry, Watykan wydał zgodę na ukazanie tej cennej relikwii jasnogórskim pielgrzymom.

Jasna Góra 13 maja transmitować będzie na specjalnych telebimach umieszczonych na wałach przed szczytem papieską pielgrzymkę do Fatimy.

Paulini zapraszają wszystkich, którzy tego dnia nie mogą wybrać się do Portugalii, by stulecie objawień i 300. rocznicę koronacji jasnogórskiego Obrazu przeżywali z Maryją Królową Polski.