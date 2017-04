Jasna Góra: 14. Motocyklowy Zlot Gwiaździsty

Po raz 14. na Jasnej Górze odbył się Motocyklowy Zlot Gwiaździsty im. Księdza Ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Spotkanie miało charakter patriotyczny i charytatywny: było wyrazem pamięci o Polakach pomordowanych na „nieludzkiej ziemi” w XX w. i solidarności z rodakami żyjącymi na Wschodzie. To pierwszy Zlot Gwiaździsty bez udziału śp. Wiktora Węgrzyna, inicjatora i komandora zlotów jasnogórskich, który zmarł w styczniu tego roku.

Z inicjatywy Wiktora Węgrzyna w 2001 r. powstało Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, którego celem jest organizowanie rajdów do miejsc mordu i pochówku patriotów polskich i pomoc Polakom na Wschodzie. Wiktor Węgrzyn był czcicielem Matki Bożej i jasnogórskim pielgrzymem. Motocyklowe zloty na Jasną Górę były jego wotum wdzięczności za ocalenie z wypadku. Obecna była Iwona Węgrzyn-Bocheńska, córka śp. Wiktora Węgrzyna.

– Dzięki obecności przy Wiktorze Węgrzynie jesteśmy już na tyle przygotowani, żeby tę wielką misję pełnić – mówił dziś ks. hm. Dariusz Stańczyk, komandor Rajdu Katyńskiego i prezes Stowarzyszenia Motocyklowy Rajd Katyński.

Obecnie to największe tego typu wydarzenie w Europie, ma charakter patriotyczny i charytatywny.

Jak co roku motocykliści przywieźli ze sobą tysiące maskotek dla dzieci w Polsce i na Kresach Rzeczypospolitej. Przeprowadzona została kwesta na rzecz Kresowian. Dzięki datkom Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński ufundowało m.in. kilka pomników Jana Pawła II na Białorusi i Ukrainie, wyposażyło też w polskie lektury kilkanaście bibliotek na Kresach, a także sfinansowało mundurki polskich harcerzy i pobyt w Polsce dzieci z Białorusi. Podczas dzisiejszego Zlotu, pod murami Jasnej Góry stanął też ambulans ze stacji krwiodawstwa, gdzie wielu motocyklistów oddało krew.

Katarzyna Wróblewska, wiceprezes Stowarzyszenia Międzynarodowy Rajd Katyński podkreśliła, „że tam, gdzie są polskie kości, polska ziemia, święta ziemia, jej należy się hołd i cześć”. Zapewniała, że warto tam ludzi zawozić na Wschód, bo spotkania z rodakami, którzy tam kultywują swoja polska tożsamość są niezwykłą, cenną lekcją patriotyzmu.

Za pamięć o Polakach na Kresach dziękował w homilii ks. hm. Dariusz Stańczyk na co dzień proboszcz par. św. Trójcy w Tobolsku na Syberii. Prosił motocyklistów o pomoc w odbudowie niedawno spalonego kościoła w syberyjskim Białymstoku, który to zbudowali polscy przesiedleńcy na początku XX w. „I my też motocykliści zrobimy wszystko, aby odbudować kościół za Tomskiem, aby dać ludziom nadzieję, to będzie też od nas dobry uczynek miłosierdzia – zachęcał w homilii i apelował do zgromadzonych – odbudujmy jeszcze raz, i silniej i mocniej, więzi nasze, ale też ten patriotyzm niech będzie taki mocny, taki zdrowy, by nikt nigdy nie zburzył w nas miłości do Polski Ojczyzny, do Kresów”.

Tegoroczny zlot zgromadził ponad 10 tys. motocyklistów kraju i z zagranicy: Czech, Hiszpanii, Litwy oraz grupę motocyklistów z Węgier o. Bátorem Botondem, paulinem, pasjonatem jazdy na motocyklu.

Organizatorem pielgrzymki było Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, które ma na celu organizowanie rajdów do miejsc mordu i pochówku Polaków, popularyzację prawdy historycznej o Golgocie polskich patriotów, którzy zostali zamordowani za wierność Ojczyźnie. Głównymi celami Stowarzyszenia jest pielęgnowanie tradycji narodowych oraz udzielanie pomocy Polakom na terenie byłych republik sowieckich.