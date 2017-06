Jasna Góra: 22. pielgrzymka Akcji Katolickiej

Na Jasnej Górze już po raz 22. odbyła się pielgrzymka Akcji Katolickiej. Wzięło w niej udział ok. 3 tys. osób. Dwudniowemu spotkaniu towarzyszyły słowa: „Idźmy i głośmy z Maryją”. – Wiara wyraża się w konkrecie życia – przypomniał w kazaniu bp Mirosław Milewski, od niedawna krajowy asystent Stowarzyszenia.

– Jeżeli dziś patrzymy na małe zaangażowanie świeckich w sprawy wiary, to może potrzeba jeszcze bardziej przekonującego świadectwa naszej modlitwy i naszego postu – mówił Krajowy asystent Akcji Katolickiej. Pytał np. czy inni widzą, że pościmy w piątki, „nie dlatego byśmy czynili to na pokaz, ale dla świadectwa, dla zbudowania innych, bo wiara wyraża się w konkrecie życia”.

Bp Milewski przypomniał, że w tym roku mija 150 lat od narodzin Akcji Katolickiej we Włoszech, co zapoczątkowało wielki ruch współpracy świeckich i duchownych w wielu krajach świata, a po pierwszej wojnie światowej także w Polsce.

– W kwietniu bieżącego roku papież Franciszek z okazji tego jubileuszu spotkał się z przedstawicielami włoskiej Akcji Katolickiej i podkreślił, że również dla niego rocznica ta ma w pewnym sensie wymiar rodzinny, gdyż jego ojciec, jego babcia także należeli do tego stowarzyszenia – zauważył kaznodzieja. Dodał, że „Franciszek przypomniał w przemówieniu cztery filary Akcji Katolickiej, a są nimi: modlitwa, formacja, poświęcenie i apostolat, z których jeden lub inny, zależnie od czasów, był mniej lub bardziej podkreślany”. – Dziś widać wyraźnie, mówił papież, że apostolstwo misyjne potrzebuje modlitwy, formacji i poświęcenia. Nie możemy pozostać głuchymi na to słowo następcy św. Piotra – wołał biskup.

Pielgrzymi w uroczystej procesji przeszli Alejami NMP z częstochowskiej archikatedry na Jasną Górę. Na jasnogórskim Szczycie o godz. 13.00 została odprawiona Msza św.

Jak podkreśliła Urszula Furtak, prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce tegoroczna pielgrzymka była wpisaniem się tego środowiska w jubileusz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. – Tu na Jasnej Górze wielu członków Akcji Katolickiej przyszło przypieczętować już oddany przez siebie dar dla Maryi czyli cząstkę ‘żywej korony’, a jednocześnie też, żeby ponownie zawierzyć Aktem Oddania Matce Bożej Akcję Katolicką, siebie samego i całą naszą wspólnotę – powiedziała prezes. Dodała, że „dziś widać jak wielka jest rola ludzi świeckich, dlatego zachęcamy, budzimy tych ludzi, którzy są blisko Kościoła, by swoim życiem i świadectwem pokazywali innym, że to nie trzeba robić nic wyjątkowego, trzeba po prostu być świadectwem Chrystusa”.

W tegorocznym Akcie Zawierzenia Akcji Katolickiej czytamy m.in. „ spraw Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od początku aż do naturalnej śmierci”.

Jak podkreślali uczestnicy pielgrzymki Akcji Katolickiej, wśród intencji w Roku Jubileuszowym przynieśli modlitwę za Polskę.

W pierwszym dniu pielgrzymki uczestnicy wysłuchali konferencji naukowych poświęconych tematyce mariologicznej i kerygmatyczno-pastoralnej, które do zebranych w auli redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” wygłosili: abp senior Stanisław Nowak, o. Mariusz Tabulski OSPPE, definitor Zarządu Zakonu Ojców Paulinów, ks. dr Szymon Stułkowski, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu oraz ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”.

Przybyłych na spotkanie członków Akcji Katolickiej z całej Polski, parlamentarzystów oraz zrzeszonych we lwowskiej Akcji Katolickiej delegatów przywitała prezes Urszula Furtak. Wyraziła zadowolenie, że tegoroczna konferencja przyczyni się nie tylko do pogłębienia formacji członków Akcji Katolickiej, ale zachęci ich do tego, by apostolską misję: „Idźcie i głoście”, uczynić osobistym planem życia i planem działania Parafialnych Oddziałów.

W swoim wystąpieniu abp senior Stanisław Nowak zwrócił uwagę na maryjne aspekty kerygmatu, wskazując, że w obecnych czasach misja Akcji Katolickiej polegać ma na: „stawaniu z mocą w sprawach bronienia godności człowieka i Kościoła”. Arcybiskup Nowak zwrócił również uwagę na konieczność w czasie realizacji misji ewangelizacyjnej „uchwycenia się Maryi”.

W wykładzie wygłoszonym przez o. Mariusza Tabulskiego, paulina, pielgrzymi mieli okazję usłyszeć o jasnogórskich ślubach Narodu i objawieniach fatimskich w kontekście nie tylko obrony wiary, ale ukształtowanej przez chrześcijaństwo cywilizacji.

Akcja Katolicka jest jedną z najbardziej znanych w Kościele w Polsce formą apostolstwa świeckich. Do jej zadań należy chrystianizacja wszystkich dziedzin życia. Jest to odpowiedź na współczesne trendy sekularyzacji wypierające wartości chrześcijańskie z przestrzeni społecznej.