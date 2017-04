Jasna Góra: 27. Pielgrzymka Rodzin Katyńskich

Na potrzebę nieustannego pielęgnowania prawdy historycznej o eksterminacji polskich elit podczas II wojny światowej na Wschodzie zwrócili uwagę na Jasnej Górze przedstawiciele Rodzin Katyńskich. Pielgrzymka w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD odbyła się już po raz 27.

„Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń” – mówił w homilii ks. kmdr Janusz Bak, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, delegat biskupa polowego ds. kombatantów, weteranów wojennych. – Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Katyniu, Charkowie, Miednoje, są rozdziałem martyrologium Polski, które nie może być zapominany – apelował kaznodzieja.

Emerytowany pułkownik Wojska Polskiego Jerzy Kade wskazywał, że w dziele edukacji historycznej młodego pokolenia jest jeszcze wiele do zrobienia. Wielu przyjaciół pułkownika zginęło z rąk Sowietów na Wschodzie. „Ważną rolę odgrywają tu dwa elementy: rodzina i edukacja. Niewiele rodzin jest takich, które z dziećmi, z wnukami na ten temat rozmawiają” – ubolewał uczestnik pielgrzymki. Wyraził przy tym nadzieję na zmiany w edukacji i dowartościowanie historii.

„Taką wizytówką, że to może iść w dobrym kierunku są żołnierze wyklęci. Wyniesienie ich do chwały, jak to się teraz dzieje, to zasługa młodzieży. Za to powinniśmy być młodzieży bardzo wdzięczni” – zauważył płk. Kade.

Pielgrzymki Rodzin Katyńskich na Jasną Górę zainicjował śp. ks. prał. Zdzisław Peszkowski, cudownie ocalony więzień Kozielska, kapelan Rodzin Katyńskich.

Podczas pielgrzymek na Jasną Górę ks. Peszkowski zawsze modlił się w intencji ofiar sowieckiego reżimu i o to, by pamięć o Golgocie Wschodu przetrwała w Polsce i na świecie. Nieustannie podkreślał, że jasnogórskie Sanktuarium jest szczególnym miejscem przebaczenia i zawierzenia. Zainicjował powstanie tu Golgoty Wschodu. Projekt i działania z tym związane w 2004 r. pobłogosławił papież Jan Paweł II.

Także dzięki dążeniom ks. Peszkowskiego na Jasnej Górze powstał pierwszy w Polsce Pomnik Ofiar Sowieckich.