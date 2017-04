Jasna Góra: 3 maja „Korona modlitwy dla Królowej Polski”

„Korona modlitwy dla Królowej Polski” – pod takim hasłem świętowana będzie na Jasnej Górze uroczystość 3 maja. Tegoroczne święto Królowej Polski będzie wielkim wołaniem w intencjach naszej Ojczyzny. To kolejny ważny etap w przeżywaniu jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.

W święcie Królowej Polski na Jasnej Górze wezmą udział przedstawiciele Episkopatu Polski i władz państwowych. Sumę o godz. 11.00 celebrować ma abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. On też wygłosi okolicznościowe kazanie. Tego dnia wypowiedziany zostanie jubileuszowy akt zawierzenia Królowej Polski. Mszę św. poprzedzi o godz. 9.30 różaniec dla Królowej Polski w intencjach Ojczyzny prowadzony przez Jana Budziaszka ze świadectwami o. Melchiora Królika i Zespołu „Guadalupe”.

– W tym dniu odkrywamy w Maryi szczególną orędowniczkę naszego Narodu – przypomina o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry. Podkreśla, że „poprzez naszych władców, szczególnie króla Jana Kazimierza, który złożył Śluby Lwowskie, obraliśmy Maryję na Królową Polski”. – Nie boimy się nazywać Ją Królową, choć to Jej królowanie jest dla nas bardziej matczyną bliskością, która zaprasza nas do tego, byśmy królowali razem z Chrystusem, bo to On jest Królem wszechświata – zauważa jasnogórski przeor.

Tegoroczna uroczystość obchodzona będzie pod hasłem: „Korona modlitwy dla Królowej Polski” i będzie wołaniem w intencjach naszej Ojczyzny. – Jasna Góra jest tym sanktuarium, w którym spotyka się to co narodowe, to co społeczne, z tym co duchowe, co religijne. Nie oddzielamy życia społeczno-politycznego od tego miejsca. Przynosimy to, co jest naszą radością i bolączką. Z troską przynosimy Matce Bożej naszą Ojczyznę i do tej wspólnej modlitwy pełnej troski, ale i zaufania Bogu zapraszam 3 maja, w dniu Królowej Polski – powiedział o. Waligóra.

Uroczystość NMP Królowej Polski to jedno z największych świąt maryjnych w Polsce i jeden z największych odpustów na Jasnej Górze. Co roku do Częstochowy przybywają tysiące pielgrzymów. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Jednak już papież Pius X w 1908 r. zezwolił na wpisanie wezwania „Królowo Polski” na stałe do Litanii loretańskiej. W tym samym roku ustanowił też dla diecezji lwowskiej święto Królowej Polski.

Po zakończeniu I wojny światowej, po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na całą Polskę. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Kazimierza. Papież Benedykt XV zatwierdził święto dla Kościoła w Polsce w 1920 r. Jest ono obchodzone w całym kraju oficjalnie od 1923 r., kiedy to papież Pius XI w 1923 r. na prośbę biskupów zatwierdził święto Maryi Królowej Polski na dzień 3 maja. W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję – Królowę Polski główną patronką i niebieską opiekunką naszego narodu. Od 1992 (jak w okresie międzywojennym) dzień ten jest świętem narodowym Polski – dla upamiętnienia zarówno uchwalenia Konstytucji w 1791, jak i święta Królowej Polski.

Jasnogórskie uroczystości ku czci Królowej Polski rozpoczną się tradycyjnie już w wigilię święta, 2 maja. O godz. 12.00 w arsenale, z okazji 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, otwarta zostanie wystawa „Regalia Matki Bożej, Królowej Polski” prezentująca dary wotywne składane Królowej na przestrzeni wieków. O godz. 18.30 przejdzie procesja Maryjna po wałach, o 19.00 odprawiona zostanie Msza św. Po Apelu Jasnogórskim nocne czuwanie w Kaplicy Matki Bożej podejmą Bractwo Królowej Polski i Pasjoniści z Łodzi.

W samo święto, 3 maja o godz. 5.30 odśpiewane zostaną Godzinki, a po nich nastąpi uroczyste odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej. Modlitwa potrwa aż do późnych godzin wieczornych.